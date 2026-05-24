“ยอดไอคิว" เผยสภาพใบหน้าหลังไฟต์เดือดบดชนะ "เคียมรัน" แบบเลือดสาด

ยอดไอคิว อ.พิมลศรี มือปราบต่างชาติ รัสเชีย ดาเกสถาน อัพเดทใบหน้าล่าสุด หลังไฟต์เดือดบดกับเคียมรัน นาบาติ ยอดกำปั้นจากรัสเซีย จนเลือดสาดสะบักสะบอม ก่อนคว้าชัยในศึก ONE ลุมพินี 155 จนเดินหน้าเก็บชัย 10 ไฟต์รวด
ทั้งนี้ ยอดไอคิว ได้ร่ายยาวผ่านเฟซบุ๊คตัวเองด้วยว่า “อัพเดท ล่าสุดใบหน้าของผมหลังชกเสร็จ เอาจริงๆนะครับ ผมต้องยอมรับว่าเคียมรันเก่งจริงๆ ผมพยายามระวังหมัดของเค้าแต่ หมัดที่เค้าพุ่งมาหาผม กว่าที่จะเห็นมันก็ถึงหน้าผมแล้ว ผมจึงไม่แปลกใจเลยว่าใส่หลายคนคิดว่าผมจะหลับบนเวที การชกกับเคียมรันมันคือการท้าทายความสามารถของตัวเอง เพราะเคียมรันมีชื่อว่าเป็นปีศาจในรุ่น แม้ว่าเขาจะล้างเวทีไปเป็นปี แต่สิ่งที่เขาพิสูจน์ให้ผมเห็นมันคือหมัดของเค้าที่เป็นของจริง นอกจากนั้นใจสู้ของเค้าก็ต้องยอมรับจริงๆ
ส่วนตัวในไฟต์ ผมเตรียมตัวมาอย่างหนัก ทีมงานได้เตรียมแผนรับมือกับเคียมรันมาอย่างดี และมันก็ใช้ได้ได้ผลจริงๆผมสามารถนำมาใช้บนเวทีที่สามารถเรียกเลือดจากใบหน้าของเคียมรัน และการใช้เข่า ผมเรียนรู้มากจริงกับการเอาชนะตัวเองก่อนที่จะชนะบนเวที
สิ่งที่ยากที่สุดมันคือการเอาชนะตัวเองในแต่ละวัน สำหรับแฟนคลับที่ส่งกำลังใจมาให้ผม ผมคงไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดตอบแทนนอกจากผลงานบนเวทีและการขอบคุณอย่างจริงใจของผม ขอบคุณมากจริงๆครับที่ให้กำลังใจผมในวันที่เหนื่อย ล้า และอ่อนแรง กำลังใจนั้นมันทำให้ผมลุกขึ้นสู้และได้รับชัยชนะในวันนี้”