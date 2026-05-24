"ฮัลล์ ซิตี" ยิงทดเจ็บ คืนพรีเมียร์ ลีก หนแรกรอบ 9 ปี

ฮัลล์ ซิตี ซิวตั๋วใบสุดท้ายสู่พรีเมียร์ ลีก หลังเอาชนะ มิดเดิลสโบรห์ หวุดหวิด 1-0 ด้วยประตูชัยของ โอลี แม็คเบอร์นี ช่วงทดเจ็บ ศึกแชมเปียนชิป เพลย์ออฟ รอบชิงชนะเลิศ ที่สนามเวมบลีย์ วันเสาร์ที่ผ่านมา (23 พ.ค.)
"เดอะ โบโร่" ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ หลัง เซาแธมป์ตัน ผู้ชนะรอบรองชนะเลิศ แบบเหย้า-เยือน ถูกลงโทษข้อหาสอดแนมคู่แข่ง (Spygate)
การแข่งขันทำท่าว่าจะยืดเยื้อถึงต่อเวลาพิเศษ กระทั่งนาที 90+5 โซล บรินน์ นายทวาร มิดเดิลสโบรห์ ปัดบอลเปิดจากริมเส้นของ ยู ฮิราคาวะ ไม่พ้นอันตราย และ แม็คเบอร์นี ยิงตรงกรอบ 6 หลา
จบเกม "เดอะ ไทเกอร์ส" ปิดฉากการรอคอยอันยาวนาน 9 ปี คืนลีกสูงสุด เพียง 1 ปี นับตั้งแต่รอดตกชั้นสู่ ลีก วัน ด้วยผลต่างลูกได้-เสีย และยังรักษาสถิติไร้พ่ายของสโมสร เฉพาะเพลย์ออฟรอบชิงชนะเลิศ 3 เกม โดยเอาชนะ บริสตอล ซิตี 1-0 ปี 2008 และ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ 1-0 ปี 2016