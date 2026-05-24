"รัชนก" ปราบ "เฉิน ยู่ เฟย" แมตช์แรกรอบ 4 ปี ซิวแชมป์มาเลเซีย มาสเตอร์ส สมัย 3

รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันหญิงความหวังของไทย เอาชนะ เฉิน ยู่ เฟย คู่ปรับจาก จีน 2 เกมรวด 21-17, 21-15 คว้าแชมป์ศึกมาเลเซีย มาสเตอร์ส สมัย 3 ที่ประเทศมาเลเซีย วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม
แมตช์นี้ รัชนก วัย 31 ปี เล่นเกมบุกและลูกจังหวะฝีมืออย่างคมกริบ เอาชนะ เฉิน ยู่ เฟย มือ 1 รายการ และมือ 4 ของโลก ครั้งแรกนับตั้งแต่รอบชิงชนะเลิศ มาเลเซีย โอเพน 2022 รวมสถิติเฮด-ทู-เฮด ชนะ 4 แพ้ 19 ฉลองแชมป์รายการนี้ ต่อจากปี 2018 กับ 2019
ขณะเดียวกัน รัชนก แชมป์โลกปี 2013 ยังคว้าแรกของฤดูกาล 2026 และแชมป์ที่ 9 ของอาชีพ เฉพาะยุคบีดับเบิลยูเอฟ (BWF) เวิลด์ ทัวร์ รับเงินรางวัล 37,500 เหรียญสหรัฐ (มากกว่า 1.22 ล้านบาท)
ผลการแข่งขันประเภทชายเดี่ยว "อิคคิว" พณิชพล ธีระรัตน์สกุล มือ 28 ของโลก แพ้ หลี่ ชื่อ เฝิง มือ 5 รายการ 2 เกมรวด 16-21, 17-21 ประเภทคู่ผสม พรรคพล ธีระรัตน์สกุล / ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย แพ้ เกา เจีย ซวน / เว่ย หย่า ซิน จาก จีน 1-2 เกม 13-21, 21-15, 11-21 รับเงินปลอบใจประเภทละ 19,000 เหรียญสหรัฐ (มากกว่า 620,000 บาท)