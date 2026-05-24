"ซุปเปอร์เล็ก" แพ้ตรงไหน!? / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"
กลายเป็นไฟต์สุดดราม่า เมื่อ ซุปเปอร์เล็ก พ่ายแพ้คะแนนอย่างไม่เป็นเอกฉันท์ให้กับ อับดุลลา ดายาคาเอฟ กำปั้นหมัดหนักจากรัสเซีย ในช่วง Inner Circle ศึก ONE ลุมพินี 154 เมื่อ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา
ไฟต์ดังกล่าวแม้ ซุปเปอร์เล็ก จะโดนหมัดของนักชกจากรัสเซียจนร่วงไปกองกับพื้น ถูกนับ 8 ตั้งแต่ยกแรก แต่เห็นได้ชัดว่ายกที่ 2 และยกที่ 3 อดีตแชมป์โลกมวยไทย ONE รุ่นแบนตัมเวต ดูจะเหนือกว่าพอสมควร โดยเฉพาะยกที่ 3 ที่แทงเข่าจนคู่แข่งแทบจะหันหลังหนี เหมือนไม่เอาอะไรแล้ว
ดราม่าจริงๆ เริ่มก่อนขึ้นชกด้วยซ้ำ เมื่อ อับดุลลา ชั่งน้ำหนักได้ 148.2 ปอนด์ เกินพิกัดแบนตัมเวต อยู่ 3.2 ปอนด์ ขณะที่ ซุปเปอร์เล็ก ผ่านพิกัดที่ 143.2 ปอนด์ แม้เจ้าตัวมีสิทธิ์ปฏิเสธการชกและรับค่าตัวเต็ม แต่เลือกขึ้นไปสู้ด้วยสปิริต ไม่อยากให้เสียรายการ และไม่อยากให้แฟนๆ ที่รอดูต้องผิดหวัง
ในวันแข่งขัน พอมาถึงบนเวที อับดุลลา กระแทกหมัดชิงเรียกนับ ซุปเปอร์เล็ก ไปได้ในยกแรก หนักถึงขนาดที่กำปั้นจาก จ.บุรีรัมย์ ยอมรับหลังไฟต์ว่าจำอะไรไม่ได้ แต่สู้ด้วยสัญชาตญาณล้วนๆ ก่อนจะพลิกกลับมาทำแต้มตีตื้นในยก 2-3 โดยเฉพาะยกสุดท้ายที่เสียบเข่าใส่ อับดุลลา จนแผ่วลงอย่างเห็นได้ชัด
เมื่อครบ 3 ยก กรรมการทั้ง 3 คนให้คะแนนเสมอกัน 28-28 ซึ่งในกติกา ONE ไม่มีผลเสมอ ต้องมีผู้ชนะเพียงคนเดียว กรรมการจึงต้องใช้หลักการพิจารณาตามลำดับความสำคัญที่ลดหลั่นกันไป กล่าวคือ
1. การน็อกดาวน์ (ดังที่เรามักเห็นว่า นักกีฬาที่ได้นับมักจะเป็นฝ่ายชนะ)
2. การสร้างความเสียหายให้กับคู่แข่ง
3. การออกอาวุธที่ชัดเจน
4. การควบคุมเกม
5. การเป็นฝ่ายเดินเข้าทำ
ผลคือกรรมการ 2 ใน 3 เลือก อับดุลลา เป็นผู้ชนะ ด้วยเหตุผลเรื่องน็อกดาวน์ซึ่งเป็นลำดับความสำคัญแรก ส่วนกรรมการอีก 1 คนมองภาพรวมต่างออกไป หลังโดนน็อกดาวน์แล้ว ซุปเปอร์เล็ก ทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจน จนทำให้ อับดุลลา แทบหมดทางตอบโต้ จึงเทใจให้ ซุปเปอร์เล็ก ชนะ
แม้ได้รับความพ่ายแพ้ แต่ ซุปเปอร์เล็ก ได้รับเสียงปรบมือและกำลังใจจากแฟน ๆ อย่างล้นหลาม ขณะที่ อับดุลลา ยังคงถูกวิจารณ์เรื่องน้ำหนักไม่ผ่าน และถูกตั้งคำถามเรื่องความไม่เป็นมืออาชีพ
หลังลงจากเวที ซุปเปอร์เล็ก เปรยถึงการรีแมตช์กับ อับดุลลา ซึ่งหากกระแสแฟนมวยเรียกร้องอย่างต่อเนื่อง โอกาสที่จะได้เห็นทั้งคู่บนเวทีอีกครั้งก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อม
สุดท้ายนี้หากแฟนๆ ตัดอคติ และความชอบส่วนตัวออกไป โดยคำนึงถึงกฎกติกา และเงื่อนไขเดียวกัน หากท่านเป็นกรรมการท่านมองว่าจะพิจารณาไฟต์นี้อย่างไร