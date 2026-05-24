แมนฯยู - แรชฟอร์ด ใจเรายังตรงกันอยู่ไหม / คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"

คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คว้าตั๋ว ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก ฤดูกาลหน้าเรียบร้อย พร้อมเป้าหมายเสริมทัพซัมเมอร์นี้ไม่ว่าจะเป็น แบ็กขวา เซนเตอร์ฮาล์ฟ กองกลางตัวรับ และตัวรุกกราบซ้าย
ซึ่งยุคของกุนซือคนก่อนคือ รูเบน อโมริม โละนักเตะกราบซ้ายออกไปเพียบทั้ง อเลฮานโดร การ์นาโช, เจดอน ซานโช กำลังจะหมดสัญญาซัมเมอร์นี้ และ มาร์คัส แรชฟอร์ด ที่ยืมตัวอยู่กับ บาร์เซโลน่า
คนที่อนาคตยังไม่แน่นอนที่สุดคือ แรชฟอร์ด ที่เพิ่งยิงประตูนำ บาร์เซโลน่า ชนะ เรอัล มาดริด 2-0 ในศึก เอล กลาซิโก พร้อมเถลิงบัลลังก์แชมป์ ลา ลีกา สเปน สมัยที่ 29 อย่างสวยสดงดงาม
แฟนบอล แมนฯยู บางส่วนอยากเห็น แรชฟอร์ด กลับมาระเบิดฟอร์มในฤดูกาลหน้ากับโค้ช ไมเคิล คาร์ริค ที่น่าจะไม่มีความขัดแย้งกัน หากเป็นเช่นนั้นกราบซ้ายของทีมจะน่ากลัวขึ้นเป็นกอง แถมไม่ต้องไปเสียเงินซื้อใครมาเสริมทัพอีกด้วย
ในมุมของ บาร์เซโลนา อยากได้ แรชฟอร์ด ร่วมทัพต่อไปในฤดูกาลหน้าหรือไม่ยังคงมีเครื่องหมายคำถามตัวโต แต่นักเตะอยากอยู่ต่อแน่นอน
ถือว่าไม่บ่อยนักที่ แรชฟอร์ด จะพูดคุยกับสื่อของ บาร์เซโลนา แต่เมื่อเขาเข้าไปในโซนที่เปิดโอกาสให้นักข่าวสัมภาษณ์นักฟุตบอล หลังจากคว้าแชมป์ ลา ลีกา สเปน ครั้งแรกในชีวิต เขาดูผ่อนคลาย มีความสุข และบอกว่า "ผมพยายามที่จะสนุกกับช่วงเวลานี้"
ขณะเดียวกันความตั้งใจของ แรชฟอร์ด ก็ชัดเจนมาก หากสามารถอยู่กับ บาร์เซโลนา ต่อไปได้คือสิ่งที่เขาต้องการ โดยบอกว่า "ยังไม่พร้อมให้ช่วงเวลานี้จบลง"
แรชฟอร์ด อธิบายว่า บาร์เซโลนา เป็น "ทีมพิเศษ" บอกว่าพวกเขาจะ "คว้าแชมป์มากมายในอนาคต" และเสริมว่าเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้น
ฟากแฟนบอล บาร์เซโลนา บางส่วนต้องการให้ แรชฟอร์ด อยู่ต่อในปีหน้า ในขณะที่บางส่วนยังไม่เห็นความสม่ำเสมอจากเขามากพอ
เมื่อ ราฟินญ่า บาดเจ็บ แรชฟอร์ด ก็ก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงเมื่อทีมจำเป็น แต่เมื่อ ราฟินญ่า ฟิตสมบูรณ์และกลับมาลงสนามได้แล้ว คำถามก็คือ บาร์เซโลนา เห็นประโยชน์ของ แรชฟอร์ด ในฐานะตัวสำรองมากพอที่จะซื้อขาดเขาหรือไม่ในช่วงซัมเมอร์นี้
เบื้องต้นเดดไลน์ที่จะกำหนดอนาคต แรชฟอร์ด โดยในข้อตกลงยืมตัวของเขากับ บาร์เซโลนา มีเงื่อนไขที่จะซื้อขาดในราคา 30 ล้านยูโร (25.94 ล้านปอนด์) หากใช้สิทธิ์ก่อนวันที่ 15 มิถุนายนนี้
ซึ่งเหลือเวลาอีกไม่มากแล้ว มิหนำซ้ำศึกฟุตบอลโลก 2026 กำลังจะเปิดฉากวันที่ 11 มิถุนายนนี้ แรชฟอร์ด ก็มีโอกาสติดทีมชาติอังกฤษไม่น้อย
หาก บาร์เซโลน่า ไม่ยื่นซื้อ แรชฟอร์ด ก่อน เวิลด์ คัพ 2026 เปิดฉาก ก็ต้องปล่อยให้ภารกิจกับทีมชาติอังกฤษเสร็จสิ้นก่อนแล้วค่อยมาเจรจาค่าตัวกันใหม่
เช่น อังกฤษ ตกรอบก่อนรองชนะเลิศหรือ 8 ทีมสุดท้าย เกมสุดท้ายของ แรชฟอร์ด จะอยู่ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม หลังจากนั้นจะมีช่วงพัก 3 สัปดาห์ การกลับมาฝึกซ้อมช่วงปรีซีซั่นของเขาจะเกิดขึ้นประมาณวันที่ 3 สิงหาคมกับ แมนฯยู
บาร์เซโลนา ก็ยังพอมีเวลาที่จะยื่นข้อเสนอคว้าตัวแบบถาวรหรืออาจจะขอยืมตัวต่อไปอีกฤดูกาล
แรชฟอร์ด มีสัญญาอยู่กับ แมนฯยู จนถึงปี 2028 หรืออีก 2 ฤดูกาล หากว่า บาร์เซโลน่า จะรอเพื่อเซ็นฟรีตอนนั้นเขาก็จะอายุราว 30 ปี ส่วนตอนนี้นอกจาก บาร์ซ่า ก็ยังไม่มีทีมอื่นสอดแทรกเข้ามาเพื่อที่จะคว้าตัวเลย
แรชฟอร์ด พร้อมจะนั่งสำรองกับ แมนฯยู หากทีมที่เข้ามาไม่ถูกใจ เขาก็ยังรับค่าเหนื่อยระดับ 325,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ต่อไปอีกอย่างน้อย 2 ฤดูกาลเต็มๆ ตามสัญญา
มิหนำซ้ำ แรชฟอร์ด รวมถึงนักเตะคนอื่นๆ ของ แมนฯยู จะได้รับค่าเหนื่อยคืน 25% ที่ถูกหักไป หลังจากปีหน้าได้กลับไปเตะถ้วย ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก อีกด้วย
แรชฟอร์ด ทำผลงานได้ค่อนข้างดีกับ บาร์เซโลน่า ทำไป 14 ประตูและ 14 แอสซิสต์จากการลงเล่น 47 นัด ส่วนปีหน้านักเตะวัย 28 ปีจะใส่เสื้อของทีมไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับเจรจาพูดคุยว่า แมนฯยู จะยังอยากได้เขากลับมาช่วยทีมต่อไปหรือไม่