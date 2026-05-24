"ซุปเปอร์เล็ก" ต้องเร่งคืนฟอร์ม / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"
ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง รุ่นฟลายเวต เตรียมขึ้นชกไฟต์กู้ศรัทธา ปะทะ อับดุลลา ดายาคาเอฟ นักสู้หมัดโหดจากรัสเซีย ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ในรายการ The Inner Circle ของศึก ONE ลุมพินี 154 ณ สนามมวยเวทีลุมพินี วันศุกร์ที่ 15 พ.ค.นี้
นี่เปรียบเสมือนหนึ่งในไฟต์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของ ซุปเปอร์เล็ก ก็ว่าได้ เพราะก่อนหน้านี้จากเดิมที่เขาขึ้นไปครองความสำเร็จในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ด้วยชัยชนะเหนือ โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี แต่ก็มาเสียเข็มขัดแชมป์บนตาชั่ง เพราะไม่ผ่านการตรวจค่าน้ำ ในศึก ONE 172 ที่ญี่ปุ่น
ต่อเนื่องด้วยการพ่ายแพ้ให้กับ ยูกิ โยซะ กติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต ศึก ONE 173 ที่แดนปลาดิบ จากความพ่ายแพ้ 2 ไฟต์รวด น่าจะทำเขาสูญเสียความมั่นใจไปไม่มากก็น้อย หลังจากก่อนหน้านี้เดินหน้าเก็บชัยมา 11 ไฟต์ติดต่อกัน
การต้องโคจรมาพบกับ อับดุลลา ดายาคาเอฟ กำปั้นจากแดนหมีขาว ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแม้แต่น้อย แม้คู่ชกของเขาในไฟต์นี้จะเพิ่งพ่าย แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็ตาม
เวลานี้ต้องยอมรับว่าตัวของ ซุปเปอร์เล็ก เอง อาจจะผันตัวมาเอาดีในรุ่นน้ำหนักแบนตัมเวตไปแล้ว แม้จะมีสถานะเป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ก็ตาม เพราะดูจากการทำน้ำหนักตัว หากจะต้องลดลงไปในรุ่น 135 ปอนด์ อาจเป็นเรื่องที่ยากลำบาก แม้เจ้าตัวจะยังไม่ปิดประตูในการกลับไปป้องกันแชมป์ในรุ่นนั้นก็ตาม
และการยืนยันเจตจำนงว่าขอชกในรุ่นแบนตัมเวต ต่อไป คือหนึ่งในสัญญาณที่บ่งบอกว่ามันถึงเวลาที่เขาอาจต้องสละแชมป์คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ไปแล้วก็ได้ เพราะเจ้าตัวไม่ได้ชกในรุ่นฟลายเวต มาเกือบ 2 ปี โดยหนสุดท้ายที่ชกในพิกัด 135 ปอนด์ คือการเอาชนะ ก้องธรณี ส.สมหมาย ในกติกามวยไทย เมื่อกลางปี 2024
อย่างไรก็ดีนี่เป็นเพียงการคาดเดา เพราะตัวของ ซุปเปอร์เล็ก เอง ก็อาจจะพยายามทำน้ำหนักให้กลับไปชกในรุ่นฟลายเวต ที่ห่างจากรุ่นแบนตัมเวต 10 ปอนด์ (ประมาณ 5 กิโลกรัม) ซึ่งนี่คือเหตุผลว่าทำไม ONE ถึงไม่ยอมปลดแชมป์โลกจากซุปเปอร์เล็กเสียที เพราะตัวนักมวยเองอาจยืนยันกับองค์กรว่ายังพร้อมชกในรุ่นนั้นอยู่
แต่ทั้งนี้ไฟต์ที่เขาจะต้องดวลกับ อับดุลลา จะบอกว่า "หลังพิงฝา" ก็คงไม่ผิดนัก เพราะหากพลาดท่าพ่ายเป็นไฟต์ที่ 3 ติดต่อกัน การทวงเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ที่ปัจจุบันเป็นของ แรมโบ้เล็ก คืนกลับมานั้น ก็อาจจะยากขึ้นเรื่อยๆ
ถ้าเขาชนะนักชกจากรัสเซียรายนี้ได้ ก็อาจได้ไปต่อในเส้นทางของกติกามวยไทย รุ่น 145 ปอนด์ เพื่อกลับไปทวงบัลลังก์กลับคืนมาอีกครั้ง แต่หากปราชัยในไฟต์ที่กำลังจะมาถึง เขาอาจต้องคิดใหม่ และกลับไปชกในรุ่น 135 ปอนด์ หรือฟลายเวต อีกครั้ง น่าจะเหมาะสมกว่า
“เรื่องการร้างสังเวียนไปนาน ผมยืนยันว่าไม่มีปัญหาแน่นอน สภาพร่างกายตอนนี้พร้อมชกแล้ว ผมตั้งใจกลับมาโชว์ฟอร์มเก็บชัยชนะอีกครั้ง”
“ที่ผ่านมาผมได้ลองทำอะไรมากมาย และโฟกัสกับเรื่องอื่นมากเกินไป ซึ่งไม่ได้ส่งผลดีต่อตัวผมเลย รอบนี้ ผมจะโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักและกลับมาล่าสิ่งที่ต้องการ ตอนนี้แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต เปลี่ยนมือแล้ว ถ้ามีโอกาสผมก็อยากขึ้นชิงแชมป์เหมือนกันครับ” ส่วนหนึ่งจากบทสัมภาษณ์ของ ซุปเปอร์เล็ก ในไฟต์ที่กำลังจะมาถึง