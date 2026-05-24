ปากกาเซียนแทบหัก!! "ยูซิก" ออกอัปเปอร์คัตยก 11 ป้องแชมป์โลก WBC

โอเล็กซานเดอร์ อูซิก กำปั้นชาวยูเครน ออกหมัดเด็ดช่วงคับ ป้องกันแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวต ที่ประเทศอียิปต์ เอาชนะ ริโก แฟร์ฮูเฟน ผู้ท้าชิงอ่อนประสบการณ์ แบบน็อกเอาท์ยก 11 ท่ามกลางกระแสดราม่า
แฟร์ฮูเฟน ที่เพิ่งขึ้นสังเวียนไฟต์ที่ 2 ของอาชีพ สร้างเซอร์ไพรส์แก่ผู้ชม โดยเดินเข้าหา อูซิก เป็นส่วนใหญ่
ตามรูปมวยที่สูสีเหลือเชื่อ อูซิก ฮึดช่วงท้าย และยิงอัปเปอร์ตัตซ้ายจน แฟร์ฮูเฟน นักชกจาก เนเธอร์แลนด์ส นอนกองกับพื้น
แฟร์ฮูเฟน ลุกขึ้นมาก่อนกรรมการนับ 10 แต่ อูซิก เปรียบดั่งฉลามได้กลิ่นคาวเลือด รัวหมัดชุดท้ายยก 11 ทำให้กรรมการส่งสัญญาณยุติการชก ซึ่งดูเหมือนเป็นการตัดสินที่ไม่ยุติธรรมตอผู้ท้าชิง
ตามสกอร์การ์ดตั้งแต่ต้นจนจบ แฟร์ฮูเฟน นำอยู่ 1 เสียง ตามผลคะแนน 95-95, 95-95 และ 96-94
แฟร์ฮูเฟน วัย 37 ปี อดีตนักกีฬาคิกบ็อกซิง เผยว่ากรรมการยุติเร็วเกินไป และร้องขอรีแมตช์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ อูซิก "ผมอยากให้กรรมการปล่อยผมสู้ต่อโดยยกการ์ดป้องกันตัว หรือปล่อยให้ถึงยก 12 ผมมองว่าคะแนนเราเสมอกัน"
ไฟต์นี้ อูซิก วางเข็มขัดของ สภามวยโลก (WBC) เป็นเดิมพัน และยังเป็นการป้องกันตำแหน่งรุ่นซูเปอร์ เฮฟวีเวตของ สมาคมมวยโลก (WBA) ถึงแม้ แฟร์ฮูเฟน ไม่มีสิทธิ์ได้ตำแหน่งกรณีเกิดการพลิกล็อก
ด้าน สหพันธ์มวยนานาชาติ (IBF) อนุญาตให้จัดไฟต์นี้ แต่ไม่อนุมัติให้เป็นการชิงเข็มขัด