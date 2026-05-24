พรีเมียร์ลีกนัดสุดท้ายของซีซั่น ลุ้น "สเปอร์ส-ค้อน" ใครชะตาขาด Monomax ถ่ายทอดสด

JAS เจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ชวนคอบอลห้ามพลาดค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคมนี้ เวลา 22.00 น. ชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025/26 ที่เดินทางมาถึง “แมตช์เดย์สุดท้าย” ซึ่งแฟนบอลทั่วโลกตั้งตารอ เพราะทุกคู่เตะพร้อมกัน แม้ตำแหน่งแชมป์จะได้บทสรุปเรียบร้อยแล้ว แต่ละสนามล้วนมีเดิมพันและเรื่องราวให้ลุ้นจนวินาทีสุดท้าย ทั้งการลุ้นแชมป์ พื้นที่ยุโรป และอันดับสุดท้ายของตาราง โดยไฮไลต์ของค่ำคืนนี้อยู่ที่หลายสนามซึ่งยังเต็มไปด้วยแรงกดดันและความเข้มข้น ถ่ายทอดสดครบทุกคู่ทาง Monomax และบางคู่รับชมได้ทาง ช่อง MONO29
เริ่มที่ คริสตัล พาเลซ เปิดบ้านรับการมาเยือนของแชมป์อย่าง อาร์เซนอล ที่ต้องการปิดฤดูกาลด้วยชัยชนะ โดยคู่นี้ถ่ายทอดสดทั้ง Monomax และ ช่อง MONO29 ชนะ ขณะที่ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เปิดบ้านดวล แอสตัน วิลลา เกมใหญ่ส่งท้ายซีซันของสองทีมระดับหัวตารางคู่นี้รับชมทาง Monomax
นอกจากนี้ยังมีอีก 8 คู่เดือดที่จะเติมเต็มบทสรุปในฤดูกาลนี้ Monomax ถ่ายทอดสดพร้อมกันทุกสนาม เริ่มจากสนามแอนฟิลด์เตรียมระเบิดเสียงเชียร์ ลิเวอร์พูล พบ เบรนท์ฟอร์ด “หงส์แดง” ต้องการ 3 แต้มเพื่อจบอันดับให้ดีที่สุดส่งท้ายซีซั่นต่อหน้าเดอะค็อปอย่างสวยงาม ขณะที่อีกสนามที่ถูกจับตาไม่แพ้กันคือ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ เปิดบ้านดวล บอร์นมัธ เกมสำคัญที่อาจส่งผลต่ออันดับบนตารางในช่วงท้ายฤดูกาล
ด้าน ไบรท์ตัน เปิดบ้านรับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทีมที่เล่นในบ้านได้แข็งแกร่ง ส่วน ฟูแล่ม พบ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด อีกคู่ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ต้องชนะหรือเสมอเพื่อหนีตายจะเปิดบ้านรับมือ เอฟเวอร์ตัน
ขณะที่ ซันเดอร์แลนด์ เปิดบ้านรับการมาเยือน เชลซี ซึ่งต้องการชัยชนะเพื่อจบอันดับให้ดีที่สุด ส่วน เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ที่หนีตกชั้นต้องชนะเท่านั้นเปิดบ้านพบ ลีดส์ ยูไนเต็ด เกมสายบุกที่มีลุ้นประตูสนั่น ปิดท้ายกับเกมแห่งศักดิ์ศรี เบิร์นลีย์ เปิดบ้านรับการมาเยือน วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส ทั้งหมดนี้รับชมทาง Monomax
