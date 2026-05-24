"นิกส์" ชนะ 10 เกมรวดเพลย์ออฟ จ่อชิง NBA

นิวยอร์ก นิกส์ ต้องการชัยชนะแค่ 1 เกม เพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศครั้งแรก ตั้งแต่ปี 1999 เอาชนะ คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส 121-108 ขึ้นนำ 3-0 เกม ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) รอบชิงแชมป์สายตะวันออก ที่สนามร็อคเก็ต อารีนา วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม ตามเวลาไทย
นิกส์ ยิงฟิลด์โกลเข้าเป้า 55.8 เปอร์เซ็นต์ ระยะ 3 คะแนนเข้าเป้า 11 จาก 24 ลูก และลูกโทษเข้าเป้า 24 จาก 27 ลูก มีลุ้นปิดซีรีส์ที่สนามแห่งเดิม วันที่ 26 พ.ค. (ไทย) ท่ามกลางเสียงเชียร์แฟนๆ ทีมเยือน "นิกส์ ชนะ 4-0 (Knicks in four)" ช่วงท้ายเกม 3
นิว ยอร์ก กลายเป็นทีมที่ 7 ของประวัติศาสตร์ NBA ชนะอย่างน้อย 10 เกมรวด เฉพาะเพลย์ออฟ ต่อจากทีมล่าสุด บอสตัน เซลติกส์ ชุดแชมป์ปี 2024 โดย เจเลน บรันสัน เหมา 30 แต้ม ไมคาล บริดเจส บวกเพิ่ม 22 แต้ม และ โอจี อนูโนบี ซัดอีก 21 แต้ม
นิกส์ นำห่าง 91-82 หลังจบควอเตอร์ 3 แต่สกอร์ขาดควอเตอร์ 4 โดย แลนดรี ชาเมต ส่อง 3 คะแนน 3 ลูก ด้วยเวลาเพียง 99 วินาที หนีไปเป็น 105-94
ด้าน คลีฟแลนด์ เจ้าถิ่น ยิง 3 คะแนนเข้าเป้าแค่ 12 จาก 41 ลูก และลูกโทษเข้าเป้า 12 จาก 19 ลูก ได้ อีแวน โมบลีย์ สกอร์ 24 แต้ม โดโนแวน มิตเชลล์ ทำไป 23 แต้ม และ เจมส์ ฮาร์เดน ส่อง 19 แต้ม