กรรมการสิงคโปร์ทำป่วน เป่าฟาวล์ตะกร้อไทยแต้มสำคัญจนวอล์คเอาท์ ก่อนถูกปรับแพ้เกมนัดชิงฯศึกชิงแชมป์โลก

ดราม่าตะกร้อชิงแชมป์โลก ISTAF Sepaktakraw World Cup 2026 นัดชิงฯ ทีมชุดชาย ไทย-มาเลเซีย ที่มาเลเซีย เมื่อช่วงค่ำวันที่ 23 พ.ค.ที่ผ่านมา เกมนี้ดวลกันดุเดือดสูสี ท่ามกลางเสียงเชียร์เจ้าถิ่น และต้องเล่นตัดสินแชมป์กันถึงทีมซี
สุดท้ายเกิดเรื่องจนได้ ในทีมซี เมื่อกรรมการชาวสิงคโปร์ ตัดสินค้านสายตาแต้มสำคัญ บอกผู้เล่นไทยฟาวล์ เหยียบเส้นแดน ก่อนขึ้นฟาดคะแนนสำคัญปิดเซตที่ 2 สร้างความงุนงงให้ผู้เล่นไทยและทีมโค้ช
จังหวะปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น ในการแข่งขันทีมซี เซตที่ 2 ขณะที่แต้มไทยนำ 14-13 ซึ่งคะแนนนี้ผู้เล่นไทยฟาดทำแต้มได้แล้ว และแต้มควรเป็นของไทยที่ปิดเซตนี้ได้ พร้อมตามตีเสมอมาเลเซียเป็น 1-1 เซต ไปลุ้นแชมป์กันต่อในเซตที่ 3
อย่างไรก็ตามกรรมการชาวสิงคโปร์ กลับตัดสินให้ทีมชาติไทยฟาวล์ ซึ่งผู้เล่นและทีมโค้ชของไทยแสดงท่าทีชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับการตัดสินเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ทีมไทยประท้วงด้วยการขอไม่กลับมาลงสนาม หากไม่ได้แต้มนี้และไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ตัดสิน ทว่าทางผู้ตัดสิน และฝ่ายจัดการแข่งขันไม่ยอม ทำให้ผู้ตัดสินตัดสินให้ไทยแพ้ฟาวล์จากการวอร์คเอาท์ ทำให้ไทย แชมป์เก่า 2 สมัย ชวดแชมป์ในการแข่งขันครั้งนี้ไป