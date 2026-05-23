“อุ้ม-นพรุธพงษ์" ทุบเวลาฝึกซ้อม ขยับไล่จี้จ่าฝูง ในศึก โมโตโฟร์ ยูโรเปียน คัพ สนามแรก ประเทศสเปน

"อุ้ม" นพรุธพงษ์ บุญประเวศ นักบิดดาวรุ่งจาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ภายใต้สังกัดฮอนด้า เอเชีย-ดรีม เรซซิ่ง จูเนียร์ ทำผลงานรอบฝึกซ้อมเยี่ยมในศึกโมโตโฟร์ ยูโรเปี้ยน คัพ สนามแรก มอนต์เมโล ราวด์ ณ เซอร์กิต เด บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2026 ที่ผ่านมา
โดย "อุ้ม-นพรุธพงษ์" เจ้าของรถหมายเลข 98 ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเอ มีนักแข่งในกลุ่มทั้งหมด 27 คน ทำการลงสนามฝึกซ้อม FP1 จำนวน 10 รอบ ทำเวลา 01:52.500 นาที อยู่อันดับที่ 13 ก่อนที่นักแข่งดาวรุ่งไทยจะสามารถยกระดับความเร็วในรอบ FP2 ทำเวลา 01:52.278 นาที จากการลงสนาม 11 รอบ ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่ 3 ห่างจากผู้นำกลุ่มเพียง 0.286 วินาทีเท่านั้น
การแข่งขัน ศึกโมโตโฟร์ ยูโรเปี้ยน คัพ 2026 มอนต์เมโล ราวด์ มีกำหนดการฝึกซ้อมอีกครั้งในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม เวลา 13.45 น. จากนั้นจะเป็นรอบคัดเลือกแรก เวลา 17.05 น. และรอบคัดเลือกสอง เวลา 20.00 น. ส่วนเรซการแข่งขันจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม เวลา 18.00 น.
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH