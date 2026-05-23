WHITE LIONs จับมือ Air Force รีแบรนด์สู่ WLAF เปิดตัวทีมลุยบาสเกตลีกบีทีแอล 2026

WHITE LIONS ทีมบาสเกตบอลในรายการบาสเกตบอลไทยแลนด์ ลีก Basketball Thailand League (BTL) จับมือสโมสรทหารอากาศ (Air Force) รีแบรนด์ทีมสู่ WHITE LIONS AIR FORCE (ไวท์ ไลออนส์ แอร์ฟอร์ซ) หรือ WLAF เปิดตัวทีมสู้ศึกฤดูกาล 2026 อย่างเป็นทางการ ที่ FYB Academy ซอยจรัญสนิทวงศ์ 84 เมื่อ 23 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยภายในงานยังมีการเปิดตัวนักกีฬา ทีมงาน พันธมิตรผู้สนับสนุน และวิสัยทัศน์การพัฒนา ทีมสู่การเติบโตในระยะยาว
สำหรับการรีแบรนด์สู่ WLAF ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของทีม หลัง WHITE LIONS จบการแข่งขัน Basketball Thailand League ฤดูกาล 2025 ด้วยอันดับ 6 จาก 10 ทีม โดยความร่วมมือกับ Air Force ในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างรากฐานทีมในระยะยาวตลอด 3-5 ปี ทั้งในด้านนักกีฬา ทีมงาน และการบริหารจัดการ เพื่อผลักดันทีมสู่มาตรฐานที่แข็งแรงและมีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นในอนาคต
เกรียงไกร ชัยวิรุฬห์ ผู้จัดการทีม WHITE LIONS AIR FORCE Basketball เผยว่า การจับมือกับ Air Force ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนาทีมสู่การเติบโตระยะยาว เราไม่ได้มองเพียงการแข่งขันในหนึ่งฤดูกาล แต่ต้องการสร้างทีมที่มีโครงสร้างแข็งแรงและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการแข่งขัน ระบบการทำงาน และการพัฒนานักกีฬาในอนาคต"
ผู้การจัดการทีม WHITE LIONS AIR FORCE Basketbal เผยอีกว่า ฤดูกาล 2026 WLAF จะเป็นการผสานกำลังระหว่าผู้เล่นจาก White Lions และ Air Force รวมถึงทีมโค้ชมากประสบการณ์โดยมี เรืออากาศตรีดนัย คงคุ้ม อดีตนักกีฬาทีมชาติไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม พร้อมนักกีฬาทีมชาติอย่าง นพชัย ทองพูล, ธัชรินทร์ เดย์ดีนท์ นาร์บอนน์ และนักกีฬาจาก ต่างประเทศ มาร์ก เซย์ลัน อันโบ กับ เรย์ มิลเลอร์ เข้ามาเสริมศักยภาพ ขณะเดียวกันทีมยังมีแผนต่อยอดสู่การสร้างอะคาเดมี่ เพื่อพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่ในอนาคต นอกจากการพัฒนาด้านการแข่งขัน WLAF ยังเดินหน้าสร้างภาพลักษณ์ทีมในฐานะ Sports Brand ผ่านการบริหารด้าน Branding และ Partnership เพื่อยกระดับทีมกีฬาไทยให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้าน professional management, fan engagement และ community
ด้าน อลงกรณ์ เรืองเล็ก Partership & Brand Manager กล่าวว่า การสร้างทีมกีฬาไม่ได้มีเพียงเรื่องผลการแข่งขัน แต่รวมถึงการสร้าง brand, community และ ecosystem ที่แข็งแรงควบคู่กันไป เราอยากให้ WLAF เป็นมากกว่าทีมแข่งขัน แต่เป็น Sports brand ที่มี identity ชัดเจน และสามารถเติบโตร่วมกับพาร์ตเนอร์ รวมถึงแฟนกีฬาได้ในระยะยาว
ขณะที่ เรืออากาศตรีดนัย คงคุ้ม อดีตนักกีฬาทีมชาติไทย คีย์แมนของทีม เปิดเผยว่า การรวมทีมกันระหว่างไวท์ไลออนส์ และ แอร์ฟอร์ซ ได้เติมเต็มความแข็งแกร่งในส่วนที่ขาดไป ปัญหาของปีที่แล้ว คือ ทีมขาดคนยิงระยะไกล แต่พอมาเสริมกันและกัน บวกกับได้ตัวดีๆจากทีมอื่นๆและผู้เล่นต่างชาติมาเสริม ก็ทำให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นและน่าจะสู้กับทีมอื่นๆในลีกได้สนุกแน่นอน ที่ผ่านมาฝึกซ้อมร่วมกันมา 1 เดือนแล้ว ส่วนเป้าหมายของทีมอยากจะทำอันดับให้สูงขึ้นกว่าเดิม
ปัจจุบัน WLAF ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรด้านกีฬาและสุขภาพที่เข้ามาร่วมยกระดับทีมในหลากหลาย ด้าน ไม่ว่าจะเป็น TA WHEEY เวย์โปรตีนแบรนด์น้องใหม่ในฐานะ Main Sponsor ของทีม, VOLT สปอร์ตแบรนด์สัญชาติไทยผู้สนับสนุนชุดแข่งขัน, Heal U Weliness Clinic คลินิกเฉพาะทางที่ดูแลเรื่องอาการปวดกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ กายภาพบำบัด และการฟื้นฟูร่างกายแบบครบวงจร, ไส้กรอกคุณกาญ ผลิตภัณฑ์อาหารสไตล์โฮมเมดที่โดดเด่นด้วยเนื้อแน่น มันน้อย สูตรสมุนไพรไทยเฉพาะตัว รวมถึง FYB (THE 02 BANGKOK) สปอร์ตคอมเพล็กซ์ครบวงจรที่ใช้เป็นสนามเหย้าของทีมในฤดูกาล 2026การเปิดตัว WHITE LIONS AIR FORCE หรือ WLAF ในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการรีแบรนด์ทีมบาสเกตบอล แต่เป็นอีกก้าวสำคัญของการสร้าง ecosystem ด้านกีฬาอย่างครบวงจร เพื่อผลักดันทีมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อยอดอนาคตของวงการบาสเกตบอลไทยในระยะยาว