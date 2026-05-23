“ลิซ่า” โพสต์โมเมนต์สำคัญเบื้องหลังเล่นเอ็มวีฟุตบอลโลก 2026

“ลิซ่า” ลลิษา มโนบาล ศิลปินไทยช่ือดังระดับโลก โพสต์ไออินสตาแกรมเก็บโมเมนต์ประวัติศาสตร์ หลังกลายเป็นศิลปินไทยคนแรก ที่ได้ร่วมร้องและแสดงใน MV เพลงฟุตบอลโลก กับ “GOALS” เพลงฟุตบอลโลก 2026 ร่วมกับ Anitta และ Rema ตอกย้ำภาพศิลปินไทย บนเวทีระดับโลกกับวงการเพลงและมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
ทั้งนี้ “ลิซ่า” มีกำหนดการขึ้นแสดงโชว์สุดพิเศษในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ณ สนามโซไฟ สเตเดี้ยม ที่เมืองลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 12 มิถุนายน 2026 ซึ่งก็จะทำให้เจ้าตัวสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นศิลปินไทยคนแรก ที่ได้ร่วมในพิธีเปิดมหกรรมฟุตบอลโลกด้วย