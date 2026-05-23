ไทยลุ้น 3 แชมป์ "เมย์-อิคคิว-โอโม่-ปอป้อ" ทะยานชิง แบดมินตันมาเลเซีย มาสเตอร์ส 2026

"เมย์" รัชนก อินทนนท์ มือ 7 ของโลก มีลุ้นแชมป์เวิล์ดทัวร์แรกในปี 2026 หลังผ่านเข้าชิงชนะเลิศ แบดมินตัน มาเลเซีย มาสเตอร์ส 2026 ที่มาเลเซีย
ในรอบรองชนะเลิศ หญิงเดี่ยว “เมย์” เอาชนะ ลีเน่ ฮอยมาร์ค เคชเฟลดท์ มือ 23 ของโลก จากเดนมาร์ก 2-0 เกม 21-12, 21-12 รอบชิงฯ ผ่านเข้าไปดวล เฉิน ยู่ เฟย มือ 4 ของโลก จากจีน ในวันอาทิตย์ ที่ 24 พ.ค.นี้
ด้าน ประเภทชายเดี่ยว รอบรองฯ "อิคคิว" พณิชพล ธีระรัตน์สกุล มือ 28 ของโลก ระเบิดฟอร์มเก่งโค่น คริสโต โปปอฟ มือ 4 ของโลก จากฝรั่งเศส 2-0 เกม 21-13, 21-13 ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปลุ้นแชมป์เวิล์ดทัวร์แรกในปีนี้เช่นกัน โดยรอบชิงฯ จะพบกับ หลี่ ชิเฟง มือ 7 ของโลก จากจีน
ขณะที่ประเภทคู่ผสม"โอโม่" พรรคพล ธีระรัตน์สกุล กับ "ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มือ 20 ของโลก ก็ระเบิดเก่งล้ม เกา ซินวา กับ เฉิน ฟางฮุ้ย คู่มือ 7 ของโลก จากจีน 2-1 เกม 15-21, 21-15, 21-17 ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศ ลุ้นแชมป์เวิลด์ทัวร์แรกร่วมกัน โดย “โอโม่-ปอป้อ“ จะดวลกับ เหว่ย หยาซิน กับ เกา เจี่ยะ ซวน คู่มือ 8 ของรายการ จากจีน
ทำให้ในรอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ที่ 24 พ.ค.นี้ ทัพแบดมินตันไทย ผ่านเข้าชิงและมีลุ้นแชมป์ในรายการนี้ถึง 3 ประเภท คือ หญิงเดี่ยว, ชายเดี่ยว และคู่ผสม