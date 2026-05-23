“เทพนคร” ครองแชมป์ สิงห์-เอสเอที ฉะเชิงเทราฯ

เทพนคร ฝ่ายศูนย์ รักษาฟอร์มดีต่อเนื่อง ปิดรอบสุดท้ายได้อีก 2 อันเดอร์พาร์ 68 จบด้วยสกอร์รวม 13 อันเดอร์พาร์ 267 คว้าแชมป์ สิงห์-เอสเอที ฉะเชิงเทรา แชมเปียนชิพ 2026 ที่สนามโลตัส วัลเล่ย์ กอล์ฟ รีสอร์ท พาร์ 70 จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยเฉือนชนะ วริศ บุญรอด สองสโตรค
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยจัดศึกกอล์ฟอาชีพรายการ “สิงห์-เอสเอที ฉะเชิงเทรา แชมเปียนชิพ 2026” ระหว่างวันที่ 20-23 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ สนามโลตัส วัลเล่ย์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา ปรากฎว่า เทพนคร ฝ่ายศูนย์ โปรวัย 25 ปีจากระยอง ผู้นำตั้งแต่รอบสอง รอบสุดท้ายเก็บได้อีก 2 อันเดอร์พาร์ 68 จบด้วยสกอร์รวม 13 อันเดอร์พาร์ 267 คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 240,000 บาท เจ้าตัวเผยว่า “แม้จะมีอาการตื่นเต้นและพักผ่อนไม่เต็มที่ก่อนรอบสุดท้าย แต่พยายามควบคุมสมาธิและเล่นตามแผน โดยยกให้เกมพัตต์เป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในสัปดาห์นี้”
ขณะที่ วริศ บุญรอด ทำเพิ่ม 1 อันเดอร์พาร์ 69 รวมสี่วัน 11 อันเดอร์พาร์ 269 รั้งรองแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 132,000 บาท โดยมี ชาคริส แก้วศรีปราชญ์, วาริษ มั่นธรณ์ และ ณัฐพงค์ รัชธร จบอันดับ 3 ร่วมที่สกอร์รวมเท่ากัน 8 อันเดอร์พาร์ 272 รับเงินรางวัลคนละ 70,500 บาท