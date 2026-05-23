“ยอดไอคิว” ลบคำปรามาทหยุดไร้พ่าย “เคียมรัน” ทำสถิติชนะ 10 ไฟต์รวด

ผลการแข่งขัน The Inner Circle และ ศึก ONE ลุมพินี 155 ซึ่งทัพกำปั้นฝีมือแกร่งมาดวลเดือดกันรวมทั้งสิ้น 13 คู่ เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 22 พ.ค. 69 ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) บทสรุปการแข่งขันทุกคู่มีดังนี้
คู่เอกเป็นศึกมวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ระหว่าง “ยอดไอคิว อ.พิมลศรี” กำปั้นฟอร์มสด วัย 24 ปี จากบุรีรัมย์ เปิดตัวครั้งแรกในฐานะนักกีฬา ONE พบกับ “เคียมรัน นาบาติ” จอมแกร่ง วัย 31 ปี จากรัสเซีย ที่หวนคืนสังเวียนในรอบกว่า 1 ปี
ปรากฏว่าทั้งคู่ซัดกันเดือดเกินคาดตลอดทั้งเกม โดยเฉพาะในยกตัดสินที่ต่างยืนปักหลักแลกอาวุธกันจนแทบลืมหายใจ สุดท้ายเมื่อครบ 3 ยก กรรมการเสียงแตกให้ “ยอดไอคิว” ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ (2 ต่อ 1 เสียง) แบบสุดมัน เก็บชัย 10 ไฟต์ติดสำเร็จ
ขณะที่ “เดโช มาวินมวยไทย” นักชกวงในแกร่ง วัย 23 ปี จากสงขลา ซึ่งท้าชนเดือด “รุสตัม ยูนูซอฟ”คู่ชกไฟแรง วัย 19 ปี จากรัสเซีย ที่ยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นในรายการนี้ ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ปอนด์
หลังเสียงระฆังยกแรกดัง ทั้งคู่ปราดเข้าคลุกวงในแลกอาวุธกันทันที จากนั้น “เดโช” เริ่มมั่นใจ เร่งเปิดเกมรุก ขณะที่ “รุสตัม” อาศัยความคล่องตัวดักโต้ต่อเนื่องไม่ยอมกัน เมื่อครบ 3 ยก กรรมการเห็นพ้องให้ “รุสตัม” เป็นฝ่ายชนะคะแนนเอกฉันท์ เก็บชัยรวดเป็นไฟต์ที่ 8 ในรายการ
คิกบ็อกซิง รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ปอนด์ หลิว เมิงหยาง ชนะคะแนนเอกฉันท์ กาเบรียล เปเรรา, มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ปอนด์ เฟรดดี แฮ็กเกอร์ตี ชนะคะแนนเอกฉันท์ ยูนิส อานาน, คิกบ็อกซิง รุ่นอะตอมเวต 105-115 ปอนด์ เวโร ชนะคะแนนเอกฉันท์ คานะ, การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นฟลายเวต 125-135 ปอนด์ เวียด อันห์ โด ชนะทีเคโอ คิม คยังจุง นาทีที่ 2:17 ของยก 2
คิกบ็อกซิง รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ปอนด์ คู่รอง พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ออตมาน รูนี, มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ปอนด์ ดอกไม้ป่า สันติอุบล ชนะคะแนนเอกฉันท์ เกาะเต่า เพชรสมนึก, มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ปอนด์ โชคปรีชา พีเค.ต้อมทีเค.อะไหล่ยนต์ ชนะทีเคโอ ฮวิน วัน ตวน นาทีที่ 2:28 ของยก 2
มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ปอนด์ รุ่งเรืองเล็ก ทีเอ็น.มวยไทย ชนะทีเคโอ เทอดเกียรติ ศิษย์เจ๊กานต์ นาทีที่ 2:45 ของยกแรก, มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ปอนด์ กวางป่า ตี๋น้อยคชิน ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ คม พีเค.แสนชัย, คิกบ็อกซิง รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ปอนด์ โชมะ โอกุมุระ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เชิ่ง ยี่จั๋ว และ คิกบ็อกซิง รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ปอนด์ รันมะ ชนะน็อก ยี่ นัว นาทีที่ 1:01 ของยกแรก