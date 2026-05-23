“ณัฐลียา” ดาวรุ่งภูเก็ตหวดสลุตเข้าชิงเทนนิสซียูจูเนียร์

การแข่งขันเทนนิสเยาวชน “ซียูจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2026” ที่เกมเซตแมตช์เทนนิสเซ็นเตอร์ มีนบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2569 เป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ ผลปรากฎว่า เด็กสาวดาวรุ่งจากภูเก็ต ณัฐลียา ชาลินสกี้ หวดเอาชนะ มนัสนันท์ ฟูน้อย จากปทุมธานี 6-0,7-5 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี ไปดวลกับ ริโอะ ฮิกาชิ จากกรุงเทพฯ ซึ่งเอาชนะ ณปภัช เสรยานนท์ จากนครศรีธรรมราช 6-4,6-2
ด้านผลการแข่งขันประเภทอื่นๆ มีดังนี้ ประเภทชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี รอบแรก กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน(ชลบุรี) ชนะ กษิบฎีร์ พบสุข(กรุงเทพฯ) 4-0,4-0, พลวรรธน์ พยุงวงษ์(สมุทรสาคร) ชนะ ภพธร เตโชพิทยากุล(กรุงเทพฯ) 4-1,4-0, ณภัทร พัฒนเลิศพันธ์(สมุทรปราการ) ชนะ ปาณัท จตุรพิรีย์(นครปฐม) 4-2,4-0, วาริสโรจน์ เลิศบรรธนาวงศ์(กรุงเทพฯ) ชนะ ธณกร ปานสมบูรณ์(กรุงเทพฯ) 4-1,4-0, ธนธรณ์ ธวัชผ่องศรี(กรุงเทพฯ) ชนะ ชิออน อูกีตะ(กรุงเทพฯ) 4-0,4-0, พัทธดนย์ ไลอ้อน(กรุงเทพฯ) ชนะ เอกภณ ศิวบวรวิช(กาฬสินธุ์) 4-1,4-2, ยองเจ ทองรุ่ง(กรุงเทพฯ) ชนะ วีรวิชญ์ รัตนทัศนีย์(กรุงเทพฯ) 5-3,4-1, อริยพล หลีกุล(สงขลา) ชนะ วรชน ดุจพิบูลย์ผล(กรุงเทพฯ) 4-0,4-0
หญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี รอบก่อนรองชนะเลิศ นกรณ์ เกตุมะยูร(ปทุมธานี) ชนะ ชมขวัญ แผลงจันทึก(กรุงเทพฯ) 4-2,4-0, ชนิชา มาตรวังแสง(ขอนแก่น) ชนะ จิรภิญญา อินทะมน(กรุงเทพฯ) 4-1,4-1, ญาดารัตน์ อำนวยพรสถิต(ชลบุรี) ชนะ เรอินา ทานากะ(ญี่ปุ่น) 4-0,5-3, เซียวเล่ย จาง(จีน) ชนะ อรกาญจ์ วงศ์ภูวรักษ์(กรุงเทพฯ) 2-6,4-1,1-0(1)
สำหรับกำหนดการแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม นี้ จะเป็นเกมในรอบรองชนะเลิศ ต่อด้วยรอบชิงชนะเลิศประเภทต่างๆ