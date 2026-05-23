ทีมกอล์ฟไทยกวาด 4 แชมป์สมัครเล่นนานาชาติที่อินโดนีเซีย

นักกอล์ฟทีมชาติไทยกวาด 4 แชมป์กอล์ฟสมัครเล่นนานาชาติรายการ “มากัซซาร์ อเมเจอร์ กอล์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล แชมเปี้ยนชิพ 2026” ที่สนามพาดิวัลเลย์ กอล์ฟคลับ เมืองมากัสซาร์ ประเทศอินโดนีเซีย แข่งขันระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคมที่ผ่านมา
โดยประเภทบุคคลชาย ก้าว-เสฏฐวุฒิ เคนานัน คว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 212 ขณะที่ ภู-ภูมิพัฒน์ ช่างประดิษฐเจริญ จบรองแชมป์ที่ 1 โอเวอร์พาร์ 217 พร้อมพาทีมไทยคว้าแชมป์ประเภททีมชาย ด้วยสกอร์รวม 429 ทิ้งห่างสิงคโปร์ถึง 24 สโตรก
ขณะที่ประเภทหญิง ยิ้ม-มาริษา โตใจ ซึ่งทำสกอร์นำตั้งแต่วันแรก คว้าแชมป์ไปครองที่สกอร์รวม 14 อันเดอร์พาร์ 202 โดยมี กานต์-ธนัชพร อินทร์แสง รั้งรองแชมป์ที่สกอร์ 1 อันเดอร์พาร์ 215 พร้อมพาทีมหญิงไทยคว้าแชมป์ประเภททีมไปด้วยสกอร์รวม 417