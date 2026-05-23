เทควันโดไทยไร้เหรียญติดมือวันที่ 3 ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026

การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่เอ็ม แบงค์ อารีน่า กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 21 -24 พ.ค.69 โดยทัวร์นาเมนต์นี้ ถือเป็นสนามที่ควอลิฟาย นักกีฬารุ่นละ 7 คน ไปแข่งเอเชียนเกมส์ 2026 ที่นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น
การแข่งขันเข้าสู่วันที่ 3 ทีมเทควันโดไทย จะลงแข่งอีก 4 คน ประกอบ รุ่น 53 กิโลกรัม ปานบัว โมรมัต, รุ่น 67 กิโลกรัม ปิยะฉัตรฤทัย ชารีวรรณ, รุ่น 63 กิโลกรัม นิธกร ลำเภา และ รุ่น 87 กิโลกรัม แจ็ค วูดี้ เมอเซอร์
รุ่น 87 กิโลกรัม แจ็ค วูดี้ เมอเซอร์ ลูกไทย-อังกฤษ ทำผลงานดีสุดที่รอบ 8 คน หลังพ่าย เฉิน เหลียงซี จากไต้หวัน 0-12, 1-3 ด้านรุ่น 53 กิโลกรัมหญิง ปานบัว โมรมัต ตกรอบสอง หลังพ่าย เนมาทซาเดห์ โมบินา เจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์ รุ่น 49 กิโลกรัม จากอิหร่าน 0-2 ยก 2-9, 0-5
รุ่น 67 กิโลกรัม “แก้ม” ปิยะฉัตรฤทัย ชารีวรรณ ตกรอบแรก หลังพ่าย โมราดี เชคลาร์ ซาการ์ จากอิหร่าน 0-2 ยก 1-6 และ 0-6 ส่วนรุ่น 63 กิโลกรัม สตางค์ นิธกร ลำเภา พ่าย หวง เค่อเฟ่ย เจ้าของเหรียญทองชิงแชมป์โลกจากจีน 0-2 ยก 0-9, 4-12
สรุปผลงานเทควันโดไทยหลังแข่งขันผ่านไป 3 วัน ลงแข่งไปแล้ว 10 คน คว้ามาได้ 1 เหรียญเงิน จาก พัชรกัญน์ พูลเกิด รุ่น 46 กิโลกรัม กับอีก 2 โควตาเอเชียนเกมส์ ที่นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น