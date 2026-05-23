ส.กีฬาทางน้ำเตรียมจัดศึกโอเพ่นวอเตอร์ ซีรีส์ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัล แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำมาราธอน ประเภทโอเวอร์ออล ระยะ 10 กม. ชิงแชมป์ประเทศไทย ซีรีส์ 2
สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันว่ายน้ำมาราธอนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (Open Water Swimming) ประจำปี 2569 ซีรี่ส์ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 มิ.ย.2569 ณ อ่าวดงตาล กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
"โค้ชตึก" นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการแข่งขันว่ายน้ำมาราธอน ซีรีส์ 2 นี้ ทางสมาคมจะจัดร่วมกับ บริษัท ไตรลีก (ประเทศไทย) จำกัด ที่จะมีแข่งไตรกีฬาและทวิกีฬา โดยในส่วนของว่ายน้ำมีแข่ง 4 ระยะ คือ 1 กม., 3 กม., 5 กม. และ 10 กม. ซึ่งในระยะ 10 กม.นั้นจะได้รับถ้วยพระราชทาน แชมป์โอเวอร์ออล ฝ่ายชายได้ถ้วยรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ แชมป์โอเวอร์ออล ฝ่ายหญิงได้ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในนามสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ที่มี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นายกสมาคม ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลในครั้งนี้
นายธนาวิชญ์ ยังเผยต่อว่า อ่าวดงตาลใช้จัดแข่งว่ายน้ำมาราธอนเป็นประจำนักกีฬาคุ้นเคยเป็นอย่างดี และเรื่องการรักษาความปลอดภัยได้รับความร่วมมือจากกองทัพเรือ, กองเรือยุทธการ ส่วนนักกีฬานั้นสมาคมยังคงมุ่งเป้าที่จะพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาในซีรีส์ 1 ที่หาดบ้านกรูด อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นักกีฬาเยาวชนก็ทำสถิติได้ดี และสมาคมยังผลักดันให้ก้าวไปสู่ทีมชาติไทย ลงแข่งในเวทีนานาชาติมาแล้วในเอเชียนบีช 2026 ที่ประเทศจีน
"ว่ายน้ำมาราธอนสนามที่ 2 ก็อยากเห็นนักกีฬาดาวรุ่งพัฒนาฝีมือให้มากกว่าเดิม ส่วนกลุ่มทีมชาติไทยอย่าง กมนชนก ขวัญเมือง กับ รัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ ติดภารกิจแข่งว่ายน้ำมาราธอนชิงแชมป์เอเชีย ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย จึงไม่ได้ลงแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยในซีรีส์ 2 นี้" นายธนาวิชญ์ กล่าว
