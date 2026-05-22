“อับดุลลา” นัดรีแมตช์เดือด “ซุปเปอร์เล็ก” ใน The Inner Circle 7 ส.ค.นี้

ONE ไม่ปล่อยให้แฟนมวยคาใจนานสำหรับไฟต์ดรามาระหว่าง “อับดุลลา ดายาคาเอฟ” นักชกหมัดหนัก วัย 24 ปี จากรัสเซีย และ “ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง รุ่นฟลายเวต วัย 30 ปี จากบุรีรัมย์ โดยประกบทั้งคู่มาซัดกันอีกรอบให้หายคาใจในไฟต์รีแมตช์ กติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ในรายการ The Inner Circle วันศุกร์ที่ 7 ส.ค. นี้ ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ถ่ายทอดสดเฉพาะสมาชิกทาง Live.ONEFC.com ตั้งแต่เวลา 18.30 – 20.30 น.
ภาคแรกของทั้งคู่เพิ่งเกิดขึ้นในรายการ The Inner Circle เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งเกมในวันนั้นมีดรามาเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนชก เนื่องจาก “อับดุลลา” ชั่งน้ำหนักได้ 148.2 ป. เกินพิกัดรุ่นแบนตัมเวตที่ตกลงกันไว้ถึง 3.2 ป. ขณะที่ “ซุปเปอร์เล็ก” ผ่านตาชั่งฉลุยที่ 143.2 ป. ก่อนสุดท้ายยอดนักชกไทยจะตัดสินใจแสดงสปิริตยอมขึ้นชก แม้ต้องเสียเปรียบเรื่องการแบกน้ำหนักมากถึง 5 ป. ก็ตาม
ขณะที่เกมบนเวทีก็ดรามาหนักไม่แพ้กัน เมื่อ “อับดุลลา” ที่กุมความได้เปรียบจากการเรียกนับได้ตั้งแต่ยกแรก ถูก “ซุปเปอร์เล็ก” พลิกสถานการณ์กลับมาไล่ถลุงวงในเอาคืนอย่างหนักจนแทบหมดสภาพในยกสุดท้าย ก่อนสุดท้ายกรรมการจะเสียงแตกลงมติให้ “อับดุลลา” คว้าชัยไปแบบหวุดหวิดด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์ (2 ต่อ 1 เสียง)
จากรูปเกมที่สูสี รวมถึงกระแสดรามาระอุหลังเกมที่แฟนมวยจำนวนไม่น้อยมองว่า “ซุปเปอร์เล็ก” ควรเป็นฝ่ายชนะ ทำให้ ONE ตัดสินใจประกบทั้งคู่กลับมาพิสูจน์ฝีมือกันในให้รู้ดำรู้แดง ซึ่งงานนี้ “อับดุลลา” จะย้ำแค้นได้อีกครั้ง หรือ “ซุปเปอร์เล็ก” จะล้างตาเอาคืนได้แบบสาสม แฟนมวยทั่วประเทศห้ามพลาด!