212 แข้งเยาวชนภาคกลางและตะวันตกคัด GLO STAR 2026 “โค้ชเนี้ยว” ชี้ปีนี้เข้มข้นกว่าเดิม ล่าตั๋วฝึกเจลีกที่ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ศึกฟุตบอลเยาวชน 8 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการ GLO Cup 2026 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และ 15 ปี ซึ่งจัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) เดินหน้าจัดกิจกรรมคัดเลือกนักเตะในโครงการ GLO STAR 2026 สนามที่ 4 โซนภาคกลางและตะวันตก โดยมีเยาวชนเข้าร่วมแสดงฝีเท้ารวมทั้งสิ้น 212 คน
นักเตะทั้งหมดผ่านการคัดกรองโดยคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย จากผลงานตลอดการแข่งขันในรอบภูมิภาค ก่อนคัดเลือกเข้าสู่ขั้นตอนประเมินศักยภาพอย่างละเอียดในวันนี้ โดยแบ่งเป็นรุ่น U13 จำนวน 114 คน และรุ่น U15 จำนวน 98 คน เพื่อเฟ้นหาดาวรุ่งฝีเท้าดีเข้าสู่เส้นทางพัฒนาระดับสูงในโครงการ GLO STAR
ก่อนเข้าสู่กิจกรรมคัดเลือก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ส่งมอบ “โอกาสที่เกิดขึ้นได้จริง” คืนสู่สังคมไทย ผ่านการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ 4 องค์กรในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการออกกำลังกาย พัฒนาศักยภาพเยาวชน และสร้างแรงบันดาลใจผ่านกีฬา ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง, มูลนิธิธรรมานุรักษ์, องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย และ โรงเรียนประชามงคล สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของ GLO ที่ต้องการให้กีฬาเป็นพื้นที่แห่งโอกาสและการพัฒนาของชุมชนอย่างยั่งยืน
โครงการ GLO STAR มีเป้าหมายในการค้นหาและพัฒนานักฟุตบอลเยาวชนจากทั่วประเทศในรุ่น U13 และ U15 เพื่อเปิดโอกาสไปฝึกซ้อมและเก็บตัวกับสโมสรชั้นนำในศึกเจลีก ประเทศญี่ปุ่น โดยเมื่อปีที่ผ่านมาได้ส่งเยาวชนไทยจำนวน 6 คน ไปพัฒนาฝีเท้ากับสโมสรอวิสป้า ฟุกุโอกะ เป็นเวลา 6 เดือน และได้รับผลตอบรับด้านพัฒนาการอย่างชัดเจน
ด้าน “โค้ชเนี้ยว” น.อ.ส่งเสริม มาเพิ่ม กรรมการและเลขานุการมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย กล่าวถึงภาพรวมของการคัดเลือกสนามภาคกลางและตะวันตกว่า
“ต้องชมเรื่องสนามแข่งขัน พื้นที่ดี เด็ก ๆ ได้เล่นในสนามที่มีคุณภาพ ภาพรวมออกมาสวยมาก โดยรวมแล้วเด็กมีทักษะที่ดี ส่วนเรื่องความแข็งแรงอาจยังไม่เต็มร้อย แต่เป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาและปรับปรุงกันได้”
พร้อมกันนี้ยังยืนยันถึงความเข้มข้นของการคัดเลือกในปี 2569 ที่ยกระดับขึ้นจากเดิมอย่างชัดเจน “ตอนนี้เราได้เห็นเด็กจาก 4 ภาคแล้ว ความแตกต่างจากปีที่แล้วคือปีนี้เราเข้มกว่าเยอะมาก เพราะต้องการคนที่เก่งจริง ๆ เท่านั้นที่จะเป็น GLO STAR และได้ไปญี่ปุ่น ภาพรวมสนุกและการแข่งขันแน่นขึ้นมาก”
สำหรับภาคกลางและตะวันตก ซึ่งเคยมีนักเตะก้าวขึ้นเป็น GLO STAR ไปฝึกที่ญี่ปุ่นในปีที่ผ่านมาอย่าง "โชกุน" ภัทรกร เอี่ยมอำพร ซึ่ง น.อ.ส่งเสริม มองว่ายังเร็วเกินไปที่จะประเมินโอกาสของปีนี้ว่าจะมีผู้เล่นตามรอยไปหรือไม่ เนื่องจากยังเหลือการคัดเลือกอีก 3 ภูมิภาคสำคัญ
“ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ เพราะยังเหลือภาคอีสานตอนบน อีสานตอนล่าง และภาคเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่น่าจับตามองมาก เราต้องเห็นภาพรวมทั้งหมดก่อน แต่ยืนยันได้ว่าปีนี้เข้มกว่าปีที่แล้วแน่นอน เราไม่ให้ใครเล็ดลอดสายตา เด็ก ๆ มากันเยอะทุกภาค และผู้ปกครองก็ให้ความสนใจกันมาก”
นอกจากนี้ยังฝากข้อคิดถึงนักเตะเยาวชนที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่สนามคัดเลือกในภูมิภาคที่เหลือว่า
“เด็ก ๆ ยังเหลืออีก 3 ภาค ต้องซ้อมให้เต็มที่ เตรียมความพร้อมให้ครบ โดยเฉพาะเรื่องกฎระเบียบ ทีมไหนแม่นกติกาก็มีโอกาสไปได้ไกล รวมถึงเรื่องสภาพจิตใจและความอดทน เพราะอากาศร้อน ใครรับมือและทนได้มากกว่าก็ได้เปรียบ”
สำหรับการคัดเลือก GLO STAR 2026 จะดำเนินการให้ครบทั้ง 7 ภูมิภาคทั่วประเทศ ก่อนเฟ้นหานักเตะฝีเท้าดีเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย และคัดเลือกให้เหลือรุ่นละ 15 คน เข้าแคมป์เก็บตัว (GLO STAR Camp) ก่อนตัดตัวรอบสุดท้ายเหลือรุ่นละ 3 คน เพื่อรับโอกาสสำคัญในการเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอวิสป้า ฟุกุโอกะ ทีมชั้นนำของเจลีก ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 6 เดือน