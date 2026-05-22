ปิดฉาก 1 ทศวรรษ "เป๊ป" คอนเฟิร์มลาแมนฯ ซิตี

เป๊ป กวาร์ดิโอลา กุนซือ แมนเชสเตอร์ ซิตี ปิดฉาก 10 ปี อำลาสโมสรอย่างเป็นทางการ โดยไม่ระบุเหตุผล ยกเว้นแต่เพียงลึกๆ ในใจ ถึงเวลาต้องไปแล้ว
บิ๊กบอสชาวสเปน กวาดแชมป์ระดับเมเจอร์ 17 โทรฟี ที่เอติฮัด สเตเดียม หลังเอาชนะ เชลซี 1-0 ศึกเอฟเอ คัพ รอบชิงชนะเลิศ สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา (17 พ.ค.) แต่หมดสิทธิ์ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ ลีก สมัย 7 ของอาชีพ ก่อนแยกทางกัน
กระแสข่าวอนาคตของ กวาร์ดิโอลา ถูกกล่าวถึงตลอดซีซัน 2025-26 และคาดว่า เอ็นโซ มาเรสกา อดีตมือขวา จะมารับตำแหน่งแทน
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (18 พ.ค.) "เดลี เมล" สื่อของอังกฤษ เผยว่า อดีตโค้ช บาร์เซโลนา และ บาเยิร์น มิวนิก ต้องการแยกทาง "เรือใบสีฟ้า" โดยเข้าใจว่าต้องการเว้นวรรคงานคุมทีม
เป๊ป วัย 55 ปี คุม "เดอะ ซิตีเซ็นส์" กวาด เทรเบิล แชมป์ ในประเทศ ปี 2019 และกลายเป็นโค้ชกวาด 3 แชมป์ ได้แก่ พรีเมียร์ ลีก, เอฟเอ คัพ และยูฟา แชมเปียนส์ ลีก คนที่ 2 ของเกาะอังกฤษ ปี 2023
นอกจากนี้ ซิตี ยังเป็นแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษ โดยเก็บคะแนน 100 แต้ม เฉพาะ 1 ซีซัน เมื่อปี 2018 และ เป๊ป ทิ้งความยิ่งใหญ่แก่สโมสรซึ่งหาคนเทียบได้ยาก