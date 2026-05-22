“เมย์” เข้าตัดเชือกขนไก่มาเลเซียมาสเตอร์ส “พิ้งค์“ ร่วงพ่าย ยู่เฟย มือ 4 โลก

"เมย์” รัชนก อินทนนท์ มือ 7 ของโลก เอาชนะ ลีเน่ คริสโตเฟอร์เซ่น มือ 17 ของโลก จากเดนมาร์ก 2-0 เกม 21-16, 21-11 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ หญิงเดี่ยว แบดมินตัน มาเลเซีย มาสเตอร์ส 2026 ที่มาเลเซีย ได้สำเร็จ โดยรอบรองชนะเลิศ วันเสาร์ ที่ 23 พ.ค.นี้ “เมย์” จะพบกับ ลีเน่ ฮอยมาร์ค เคชเฟลดท์ มือ 23 ของโลก จากเดนมาร์กต่อไป
ด้านเกมในรอบ 8 คนสุดท้ายหญิงเดี่ยวอีกคู่ “น้องพิ้งค์” พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ มือ 27 ของโลก ต้องหยุดเส้นทางเอาไว้ที่รอบนี้ หลังพ่าย เฉิน ยู่เฟย มือ 4 ของโลก จากจีน 0-2 เกม 19-21, 9-21
ประเภทด้านหญิงคู่ "มุก" อรณิชา จงสถาพรพันธุ์ กับ ซาบริน่า โสภิตา เวดเลอร์ ก็จอดป้ายรอบก่อนรองชนะเลิศ หลังพ่าย ซายากะ ฮิโรตะ กับ อายาโกะ ซากุราโมโต คู่มือ 119 ของโลก จากญี่ปุ่น 0-2 เกม 11-21, 12-21
ประเภทชายเดี่ยว รอบ 8 คนสุดท้าย "อิคคิว" พณิชพล ธีระรัตน์สกุล มือ 28 ของโลก ผ่านเข้ารอบตัดเชือก หลังเค้นฟอร์มเก่งเอาชนะ ลู่ กวางซู มือ 23 ของโลก จากจีน 2-0 เกม 21-15 และ 21-18 รอบต่อไป ดวล คริสโต โปปอฟ มือ 4 ของโลก จากฝรั่งเศส