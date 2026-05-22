“ไมตรี” ท้าชิงประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการอาเซียน เน้นโปร่งใส่-ร่วมมือทุกชาติ ดันโคราชสู่ศูนย์ฝึกอาเซียน

สหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน (APSF) เตรียมจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2026 ในวันที่ 6 มิถุนายนนี้ ณ เมืองสุราการ์ตา (โซโล) ประเทศอินโดนีเซีย วาระสำคัญ คือ การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการบริหารสหพันธ์ฯ คนใหม่ วาระปี 2026-2030 แทน พลตรีโอสถ ภาวิไล ประธาน APSF คนปัจจุบันที่กำลังจะหมดวาระสมัยที่ 2 (ปี 2565-2569)
ทั้งนี้แคนดิเดตผู้ชิงตำแหน่ง มี 2 คนคือ นายไมตรี คงเรือง รองประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย กับ เซนนี่ มาร์บุน ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติอินโดนีเซีย
ล่าสุด นายไมตรี คงเรือง เปิดเผยว่า ตนต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ไว้วางใจให้ตนเองเป็นตัวแทนประเทศไทย ลงชิงตำแหน่งประธานสหพันธ์อาเซียน ซึ่งที่ผ่านมาได้เดินทางไปยังประเทศสมาชิกต่างๆ ทั่วอาเซียน เพื่อนำเสนอแผนงานนโยบาย หากว่าได้รับเลือก อยากทำ อยากเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง และสิ่งเดิมที่ดีอยู่แล้ว อยากพัฒนาเพิ่มเติมตรงไหน ซึ่งหลายชาติต่างก็รับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดี
ประมุขสมาคมกีฬาคนพิการไทยฯ ยอมรับว่า แอบกังวลหากต้องบริหารจัดการหลายหน้าที่พร้อมกัน ทั้งระดับอาเซียนและประเทศไทย แต่หากได้รับความไว้วางใจจากชาติสมาชิก จะพยายามทำงานอย่างเต็มที่และให้ดีที่สุด เพื่อให้ภารกิจทุกด้านเดินหน้าควบคู่กันไป หรือหากไม่ได้รับเลือก ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวบริหารกีฬาคนพิการไทย ให้เป็นที่รู้จักในชาติสมาชิกอาเซียน เพื่อสานต่อความร่วมมือที่ดีต่อกันในอนาคต
สำหรับ นโยบายของ นายไมตรี คงเรือง ในฐานะผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานคนพิการอาเซียน วางไว้ 4 ข้อหลัก ประกอบด้วย 1. การปฏิรูปองค์กร ดึงการมีส่วนร่วมทั้ง 11 ชาติมากขึ้น ให้แต่ละชาติได้มาร่วมเป็นทีมงานและคณะกรรมการสหพันธ์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
2. นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการประสานงานให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น, 3. ตั้งศูนย์ฝึกซ้อมคนพิการภาคพื้นอาเซียน โดยชูโมเดล ที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นศูนย์หลักของประเทศไทยและเคยจัดอาเซียนพาราเกมส์มาแล้ว รวมทั้งพร้อมเปิดรับชาติสมาชิก ที่มีความเป็นเลิศกีฬาชนิดต่างๆ ก็จะให้ไปจัดตั้งสมาคม ณ ชาตินั้นๆ อาทิ อินโดนีเซีย โดดเด่นเรื่องแบดมินตัน ก็อาจจะให้ที่ทำการสมาคมแบดมินตันอาเซียน ไปจัดตั้งทำการอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น
4. ผลักดันจัดการแข่งขันอาเซียนยูธเกมส์ เพื่อเพิ่มเวทีแข่งขันระดับนานาชาติ และเป็นเวทีเฟ้นหานักกีฬาดาวรุ่งเข้ามาเสริมรุ่นพี่ในอนาคตมากขึ้น
สำหรับประธานและคณะกรรมการบริหารสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน (APSF) ชุดใหม่ หลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นลงในวันที่ 6 มิถุนายน 2569 จากนั้นภายใน 120 วัน นโยบายต่างๆ ที่วางเอาไว้ การทำงานต่างๆ ต้องเห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม ดังนั้นถือเป็นภารกิจสำคัญที่ประธานพาราอาเซียนและทีมงานชุดใหม่ ต้องเร่งดำเนินการให้เป็นที่ประจักษ์และสร้างการยอมรับในอาเซียนให้ได้โดยเร็ว