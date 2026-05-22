สมาคมกีฬาคนพิการไทยจับมือเกาหลีใต้พัฒนาพาราไอซ์ฮอกกี้และเคอร์ลิงมุ่งยกระดับสู่เวทีโลก

สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์กรที่ดูแล สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งและวีลแชร์เคอร์ลิงคนพิการไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งสำคัญกับ สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการแห่งเมืองอินชอน แห่งสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อ 22 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยมี นายไมตรี คงเรือง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นาย ชเว อี ซุน เลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการเมืองอินช็อน แห่งสาธารณรัฐเกาหลี, นายวศิน หลีสกุล นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งและวีลแชร์เคอร์ลิงคนพิการไทย และ นาย โจ วอน โฮ ผู้ฝึกสอนกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการเมืองอินช็อน แห่งสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมเป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือครั้งสำคัญ ท่ามกลางนักกีฬา บุคลากร เจ้าหน้าที่จากทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานคับคั่ง ณ ที่ทำการสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งครั้งสำคัญของวงการกีฬาคนพิการไทยและเกาหลีใต้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการทุกระดับอย่างยั่งยืน พัฒนาศักยภาพนักกีฬา ยกระดับ ทั้งด้านเทคนิค บุคลากร นักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอน แลกเปลี่ยนเทคนิคการเล่น แผนการฝึกซ้อมและแข่งขัน เนื่องจากประเทศเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในชาติชั้นนำของโลกที่มีศักยภาพสูงในกลุ่มกีฬาฤดูหนาวระดับพาราลิมปิก จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยให้นักกีฬาไทยได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับนานาชาติและระดับโลกต่อไป รวมทั้งยังเป็นการสร้างสร้างความสัมพันธ์ มิตรภาพอันดีผ่านกีฬาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทั้งสองชาติให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
นายไมตรี คงเรือง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งและวีลแชร์เคอร์ลิงคนพิการ เป็น 1 ใน 27 ชนิดกีฬา ที่สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับผิดชอบดูแลมาประมาณ 4-5 ปีแล้ว แต่ยอมรับที่ผ่านมายังไม่ได้รับการสนับสนุนมากนัก และผลงานนักกีฬาไทยในระดับนานาชาติ ยังไม่ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวัง แต่ปัจจุบัน สมาคมกีฬาคนพิการไทยฯ ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งและวีลแชร์เคอร์ลิงคนพิการไทย และ สมาคมจากเกาหลีใต้ ชาติโดดเด่นกีฬาชนิดนี้ เชื่อว่าไอซ์ฮอกกี้ไทยจะมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะเป้าหมายใหญ่ คว้าสิทธิ์ลุยพาราลิมปิกเกมส์ฤดูหนาว
นายไมตรี ยังเผยอีกว่า นอกจากความเป็นเลิศด้านกีฬาแล้ว สิ่งที่สมาคมฯ ให้สำคัญคือเรื่องความเป็นอยู่และอาชีพ พร้อมเร่งประสานเพื่อให้นักกีฬา บุคลากรทุกคน มีอาชีพมีรายได้สร้างความมั่นคงในอนาคต
จากนั้นคณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอนทั้งไทยและเกาหลีใต้ ได้เดินทางไปดูงาน ณ ศูนย์ฝึกวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก เยี่ยมชมทั้งศูนย์ฟิตเนสที่เพิ่งปรับปรุงใหม่มีเทคโนโลยี ความทันสมัย, ศูนย์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ฟื้นฟูกายภาพบำบัดอาการบาดเจ็บ, ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา, เทคนิคการแพทย์, ห้องเสริมสร้างสมรรถภาพ ตลอดจนข้อมูลความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากลของประเทศไทย
พร้อมกันนี้ยังมีการแข่งขันกระชับมิตรพาราไอซ์ฮอกกี้ “Friendly Match Para Ice Hockey 2026”ระหว่างทีมชาติไทย และทีมอินช็อน สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 2 วัน คือ วันที่ 19 และ 21 พฤษภาคม 2569 ณ Thailand International Ice Hockey Arena ด้วย