สมาคมฟุตบอลตั้ง “โค้ชเอ็กซ์” เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติชุดยู-17

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศแต่งตั้ง "โค้ชเอ็กซ์" วสพล แก้วผลึก เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน ฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี อย่างเป็นทางการ
สำหรับ "โค้ชเอ็กซ์" วสพล แก้วผลึก ปัจจุบันถือใบอนุญาตอบรมผู้ฝึกสอน AFC 'Pro' License ได้รับการพิจารณาจากฝ่ายเทคนิค สมาคมฯ ตามขั้นตอนของการสรรหาหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ ที่มีเป้าหมายเพื่อการยกระดับ ทีมชาติไทย U17 ในการเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลรายการระดับนานาชาติทุกรายการนับจากนี้
"โค้ชเอ็กซ์" ถือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์กับฟุตบอลไทยมาอย่างยาวนาน ในหลากหลายหน้าที่ อาทิเช่นในนามสโมสร ปี 2556-2557 เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนสโมสร อาร์มี่ ยูไนเต็ด, ปี 2557 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนสโมสร สุพรรณบุรี เอฟซี, ปี 2558-2563 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนสโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด และ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมไทยลีก ออลสตาร์, ปี 2568 ผู้จัดการทีมสโมสร การท่าเรือ เอฟซี และ ปี 2569 หัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสร พลังกาญจน์ เอฟซี
ในส่วนของการทำงานในนามทีมชาติไทย อาทิ ปี 2552-2554 ล่ามประจำทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดใหญ่ ในยุค ไบรอัน ร็อบสัน, ปี 2555-2556 ล่ามประจำทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดใหญ่ ในยุค วินฟรีด เชเฟอร์ และ ปี 2564-2566 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดใหญ่ ในยุค มาโน โพลกิ้ง
นอกจากนี้ ยังมีทีมงานสตาฟโค้ชประกอบไปด้วย มิก้า ชูนวลศรี ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ที่กำลังอยู่ระหว่างการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร โปร ไลเซนส์ รุ่นที่ 4 ของประเทศไทย, ณัฏฐ์ เวชบุล ที่กำลังอยู่ระหว่างการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร โปร ไลเซนส์ รุ่นที่ 4 ของประเทศไทย, ปัณณ์ วินิจจะกูล นักวิเคราะห์ ที่ผ่านประสบการณ์กับหลายสโมสรในไทยลีก อาทิ พลังกาญจน์ ยูไนเต็ด และ สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด เป็นต้น , กฤษณะ กะมุตะเสน ฟิตเนสโค้ชที่มีประสบการณ์ กับสโมสรพลังกาญจน์ ยูไนเต็ด และ วรวุฒิ ทิพย์ศักดิ์วรากุล โค้ชผู้รักษาประตู ที่กำลังอยู่ระหว่างการอบรมหลักสูตรโค้ชผู้รักษาประตูระดับสูงสุด AFC Goalkeeping ‘A’ Diploma Coaching Course
สำหรับ ฟุตบอลชายทีมชาติไทยยู-17 จะมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รอบคัดเลือก 2026 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2569