วิล แมคมิลลัน ลูกครึ่งไทย-ออสซี่ ซิวตั๋ววินด์เซิร์ฟโลก

วิล แมคมิลลัน ลูกครึ่งไทย-ออสเตรเลีย คัมแบ็กสวยทำผลงานติดกลุ่มโกลด์ ฟลีท ในศึกวินด์เซิร์ฟ “ไอคิว ฟอยล์ ยูโรเปียน แชมเปียนชิพ 2026” ที่ประเทศโปรตุเกส พร้อมการันตีโควตาลุยศึกชิงแชมป์โลก ที่ประเทศอังกฤษ เป็นที่แน่นอนแล้ว หลังมีอาการบาดเจ็บต้องพักการแข่งขันไปนานกว่า 1 ปี นอกจากนี้ จ.อ.นิติพัฒน์ ไชยวุฒิเวทย์ ยังมีลุ้นคว้าโควตาไปชิงแชมป์โลกด้วยเช่นกัน
ความเคลื่อนไหวทีมวินด์เซิร์ฟไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันรายการ “ไอคิว ฟอยล์ ยูโรเปียน แชมเปียนชิพ 2026” ที่เมืองปอร์ติเมา ประเทศโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 16–23 พฤษภาคม 2569 โดยหลังผ่านช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขัน ปรากฏว่า วิล แมคมิลลัน ลูกครึ่งไทย-ออสเตรเลีย วัย 20 ปี ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมติดอันดับในกลุ่มโกลด์ ฟลีท พร้อมคว้าโควตาเข้าร่วมการแข่งขันวินด์เซิร์ฟรายการชิงแชมป์โลก ที่ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 4 - 11 กันยายน พ.ศ.2569 เป็นที่แน่นอนแล้ว นอกจากนี้ จ.อ.นิติพัฒน์ ไชยวุฒิเวทย์ ซึ่งตอนนี้อยู่อันดับแรกๆ ของกลุ่มซิลเวอร์ ฟลีท ยังมีลุ้นคว้าโควต้าไปชิงแชมป์โลกด้วยเช่นกัน
นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย ระบุว่า วิล แมคมิลลัน เคยลงเล่นให้ทีมชาติไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2566 เป็นตัวแทนลงแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2022 ที่นครหางโจว ประเทศจีน รวมทั้งเคยลงแข่งขันรอบคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์ 2024 จากนั้นมีปัญหาอาการบาดเจ็บทำให้ต้องพักการแข่งขันไปนานกว่า 1 ปี โดยเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายน วิล ได้ลงแข่งขันที่ยุโรปมา 2 รายการ ก่อนจะเดินทางจากประเทศออสเตรเลีย เพื่อสมทบกับทีมไทยลงชิงชัยในรายการนี้ และในช่วงเดือนมิถุนายน จะเดินทางมาร่วมแข่งขันรายการ “ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล วินด์เซิร์ฟฟิ่ง แชมเปียนชิพส์ 2026“ อีเว้นท์ 2 ที่ชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน พ.ศ.2569 จากนั้นจะอยู่เป็นคู่ซ้อมให้กับ จ.อ.นิติพัฒน์ ไชยวุฒิเวทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ต่อไป