“สิรวิชญ์” พ่ายเกาหลีใต้พลาดเหรียญเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย 2026

การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่อูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย กำหนดชิงชัยระหว่างวันที่ 21 -24 พ.ค.2569 โดยรายการนี้เป็นสนามคัดเลือกนักกีฬาไปเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ญี่ปุ่นด้วย เมื่อ 22 พ.ค.ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันวันที่ 2 ทีมเทควันโดไทย ลงสนาม 4 คน ในรุ่น 49 กิโลกรัม ชุติกาญจน์ จงกลรัตนวัฒนา, รุ่น 73 กิโลกรัม กัญจ์ณาลักษณ์ ชื่นชูกลิ่น, รุ่น 58 กิโลกรัม สิรวิชญ์ มะหะหมัด และ รุ่น 74 กิโลกรัม กฤตยชญ์ พร้อมปัจจุ
รุ่น 58 กิโลกรัม ”ฟาอีส“สิรวิชญ์ มะหะหมัด แชมป์ซีเกมส์ 2025 รอบแรก ดวล มูฮัมหมัด อิมาน ซาฟวัน จากบรูไน รอบนี้ ฟาอีส เหนือกว่าเยอะ เป็นฝ่ายเตะชนะเอาท์สกอร์ไปทั้ง 2 ยกแรก 12-0, 12-0 เข้ารอบ 16 คนไปพบ นักกีฬาจากจีน
รอบนี้ ฟาอีส เตะชนะสบาย 2-0 ยก 11-1 และ 13-9 เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศพบ หยาง ฮี ชาน อดีตแชมป์เยาวชนโลก จากเกาหลีใต้ โดยฟาอีส เคยชนะมาในรายการกรังปรีซ์ ที่ไทยเมื่อปีที่แล้ว ทว่าในรอบนี้ ฟาอีส แพ้ หยาง ฮี ชาน 0-2 ยก 0-9 และ 6-14 ทำให้พลาดเหรียญไปอย่างเสียดาย
ส่วน 49 กิโลกรัม ชุติกาญจน์ จงกลรัตนวัฒนา แชมป์ซีเกมส์ 2025 รุ่น 53 กิโลกรัม ที่ลดน้ำหนักมาลงรุ่นนี้ รอบแรก พบ นิเชลล์ แทน จากสิงคโปร์ ยกแรก ชุติกาญจน์ เตะทำคะแนน เสมอกับจอมเตะสิงคโปร์ 5-5 แต่ได้คะแนนจากการเตะหัวเลยชนะไป ยก 2 ชุติกาญจน์ เตะ 2 ครั้งและชก 1 ครั้ง แม้จะเสีย 2 กัมเจิม แต่ก็ยังเอาชนะไป 5-3 เข้ารอบ 16 คน ไปดวล หยุน ยู หลิว แชมป์โลกจากไต้หวัน
ยกแรก ชุติกาญจน์ เตะแลกกันไต้หวัน ตลอดแต่คะแนนไม่ขึ้น จบยกคะแนนที่เตะเข้าเกราะมากกว่า เอาชนะไปก่อน ยก 2 แชมป์โลกไต้หวัน เดินเบียดหนักแล้วมาได้เตะหัวกลับมาชนะ ชุติกาญจน์ไป 3-1 ทำให้เสมอกันต้องตัดสินยก ที่ 3 ในช่วงท้ายยก ชุคิกาญจน์ โดนเตะหัวเสีย 3 แต้ม แต่ก็มาเตะหัวคืนได้ ทำให้จบยกเสมอกัน 3-3 เป็นไต้หวันที่ชนะเพราะคะแนนเข้าเกราะมากกว่า ทำให้ชุติกาญจน์ หยุดเส้นทางในรอบ 16
ส่วนอีก 2 คน 74 กิโลกรัม กฤตยชญ์ พร้อมปัจจุ แพ้ เกาหลีใต้ รอบ 16 คน 11-12 และ 9-15 รุ่น 73 กิโลกรัม ”ลูกแก้ว“ กัญจ์ณาลักษณ์ ชื่นชูกลิ่น ลงเล่นรอบ 16 คน พ่าย เฉา ซูหนาน จากจีน 1-2 ยก 0-3, 4-2, 0-1