ศึกเนชั่นส์ลีก 2026 กับนักตบลูกยางสาวไทย

หนึ่งในศึกกีฬามหาชนที่กำลังจะระเบิดขึ้นและคอกีฬาบ้านเรารอลุ้นที่จะเห็นความสำเร็จของทัพไทยคงจะได้แก่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026
ศึกนี้ไม่ว่านักตบสาวไทยจะลงสนามดวลกับชาติใดก็ตามหนึ่งในมิติหรือปรากฎการณ์ที่ตามมาคือการที่บรรดานักตบได้แสดงออกให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถที่แฝงด้วยลีลาและสีสัน
สำหรับในปี 2026 จะเปิดโอกาสให้นักตบทั่วทิศดวลกันระหว่าง 3 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2569 และรอบแรกจะมีนักตบจาก 18 ชาติโชว์เพลงตบเพื่ออวดศักดาให้แฟนๆทั่วโลกได้ยลกันถึง 3 สัปดาห์เต็ม ซึ่งในแต่ละชาติจะลงสนามแข่งขัน 4 แมทช์รวมทั้งหมด 12 แมชท์
จากนั้นเมื่อจบ 3 สัปดาห์จะนำ 7 ทีมอันดับดีที่สุดบวกเจ้าภาพรวมเป็น 8 ทีมผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่าง 22-26 กรกฎาคม 2569
และที่สำคัญการลงสนามแต่ละแมทช์ทุกทีมจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเป็นสุดยอดของนักตบระดับเวิร์ดคลาสทั้งนี้เพราะทีมอันดับสุดท้ายหรืออันดับ 18 ของตารางคะแนนจะตกชั้นและไม่สามารถกลับมาร่วมรายการนี้ได้ในซีซั่น 2027
ตัดกลับมาที่ทัพสาวไทยภายใต้การกุนซือของ “โค้ชอ๊อด” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกล ต้องยอมรับว่าในซีซั่นนี้กุนซือและทีมงานได้มีการระดม 30 สุดยอดนักตบระดับเซียนเรียกพี่เข้าแคมป์เพื่อสร้างความสุขให้คอกีฬาไทย
และเหนืออื่นใด นายใหญ่สมาคมอย่าง “นายกนักบริหารมืออาชีพ” นายสมพร ใช้บางยาง และกรรมการบริหารในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังแลมุ่งมั่นได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานสำหรับการเตรียมทีมได้อย่างดียิ่ง
หนึ่งในการเตรียมทีมที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมและรูปแบบที่ไม่ค่อยจะได้เห็นในกีฬาชนิดอื่นคือการจัดกิจกรรม One Team Thailand ก่อนเข้าแคมป์เก็บตัวอย่างเป็นทางการระหว่าง 9-11 พฤษภาคม 2569 ที่พัฒนาสปอร์ต รีสอร์ท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
สำหรับนักตบไทยจะเปิดบ้านต้อนรับคู่ต่อกรในสัปดาห์ที่ 2 ระหว่าง 17-21 มิถุนายน 2569 ณ อินดอร์สเตเดียม หัวหมากโดยมี ยูเครน บัลแกเรีย แคนาดา และเนเธอร์แลนด์ เป็นทีมคู่แข่ง
กลับมาในการทำศึกของสาวไทยรอบแรกสัปดาห์แรก ระหว่าง 3-8 มิถุนายน 2569 ณ เมืองหนานจริง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งแมทช์แรก 3 มิถุนายน พบกับ เซอร์เบีย ต่อด้วย 4 มิถุนายน ดวลกับสาวจากแดนมังกรจีน 6 มิถุนายน เจอเบลเยี่ยม และ7 มิถุนายน สาธารณรัฐเชค
อย่างไรก็ตามก่อนที่ศึกนี้จะระเบิดขึ้นอย่างเป็นทางการเชื่อว่านักตบสาวไทยซึ่งมี “โค้ชอ๊อด” และทีมงานหนุนหลังคงจะเตรียมพร้อมเพื่ออวดศักดาให้คอกีฬาลูกยางทั่วทิศได้ประจักษ์ในเพลงตบ
และเหนืออื่นใดคือการผนึกพลังร่วมสร้างสีสันในสนามด้วยพลังแห่งรอยยิ้มที่คอกีฬาชาวไทยและทั่วโลกหลงใหลได้และเป็นปลื้มดังที่ผ่านมา
รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร