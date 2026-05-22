"นิกส์" ขึ้นนำ 2-0 "บรันสัน-แคท" กดดับเบิล-ดับเบิล

นิว ยอร์ก นิกส์ เอาชนะ คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส 109-93 ขึ้นนำ 2-0 เกม ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) รอบชิงชนะเลิศ สายตะวันตก ที่สนามเมดิสัน สแควร์ การ์เดน วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม ตามเวลาไทย
จอช ฮาร์ท ทำสกอร์สูงสุดของอาชีพ 26 แต้ม เฉพาะเพลย์ออฟ เจเลน บรันสัน กดดับเบิล-ดับเบิล 19 แต้ม 14 แอสซิสต์ และ "แคท (KAT)" คาร์ล-แอนโธนี ทาวน์ส เซ็นเตอร์ ช่วยอีก 18 แต้ม 13 รีบาวน์ด ยืดสถิติ นิกส์ ชนะ 9 เกมรวด นานสุดของโพสต์ซีซัน นับตั้งแต่ บอสตัน เซลติกส์ ชุดแชมป์ปี 2024 ทำไว้ 10 เกมรวด
เกมนี้ ฮาร์ท ส่องระยะ 3 คะแนนเข้าเป้า 5 จาก 11 ลูก เผาเกมรับที่ดูเหมือนถูกออกแบบมาเพื่อเปิดที่ว่างแก่ตัวเองลองยิงไกล แถมยังแอสซิสต์อีก 7 ครั้ง
หลังดิ้นรนโกงความตายจากตาม 22 แต้ม ประมาณ 2 วันก่อน นิว ยอร์ก จัดการให้จบๆ โดยรัน 18-0 ควอเตอร์ 3 ทิ้งห่าง 71-53 และกองเชียร์ยังเปล่งเสียง "นิกส์ อิน โฟร์ (นิกส์ ชนะ 4-0)" ช่วงท้ายเกม หลังเปลี่ยนตัวจริงออกมานั่งพัก
แคฟส์ ได้ 2 ซูเปอร์สตาร์ โดโนแวน มิตเชลล์ แบกทีม 26 แต้ม และ เจมส์ ฮาร์เดน เสริมอีก 18 แต้ม ก่อนย้ายไปสู้กันต่อเกม 3 ที่ร็อคเก็ต อารีนา เมืองคลีฟแลนด์ วันที่ 24 พ.ค. (ไทย)