มูลนิธิดั่งพ่อสอน จับมือ 16 จังหวัดทั่วไทย จัด “โครงการละเล่นไทย ปี 3”

มูลนิธิดั่งพ่อสอน ผนึกพันธมิตรกว่า 16 จังหวัดทั่วประเทศ เดินหน้าสานต่อ “โครงการละเล่นไทย ปี 3” ผลักดันวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านสู่เวทีร่วมสมัย เชื่อมกิจกรรมทางกาย สร้างพื้นที่เยาวชน ผ่านแคมเปญ “Heroes Battle Thailand ศึกฮีโร่ ละเล่นไทย”

มูลนิธิดั่งพ่อสอน ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจากกว่า 16 จังหวัดทั่วประเทศ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการละเล่นไทย ปีที่ 3” ณ ไบเทค บุรี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 พร้อมประกาศเดินหน้าขยายเครือข่ายการจัดกิจกรรมสู่ระดับประเทศ ภายใต้เป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยออกมาทำกิจกรรมทางกายผ่านวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านในรูปแบบการแข่งขันร่วมสมัย

นายจักรี จ่ายกระโทก ประธานโครงการละเล่นไทย กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โครงการได้ขยายความร่วมมือไปยังหลายจังหวัดทั่วประเทศ และได้รับการตอบรับจากสถานศึกษา ชุมชน และองค์กรท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง “ปีนี้เราตั้งเป้าหมายให้มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 200 โรงเรียน จากทุกภูมิภาคของประเทศ โดยต้องการเห็นเยาวชนออกมาทำกิจกรรมทางกายมากขึ้น ผ่านการเชื่อมโยงวัฒนธรรมการละเล่นไทยเข้ากับรูปแบบการแข่งขันที่สนุก ท้าทาย และร่วมสมัย ภายใต้แคมเปญ Heroes Battle Thailand ศึกฮีโร่ ละเล่นไทย”

ภายในงานแถลงข่าวยังมีการมอบถ้วยรางวัล อรรถจริยะพลัง ที่ออกแบบโดยอาจารย์ช่วง มูลพินิจ ศิลปินแแห่งชาติ ให้กับโรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันตุ๊กตุ่นทอยเส้น ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งผู้สนับสนุน บริษัท บอลลูนอาร์ท ยังมามอบเงินรางวัลและค่าเดินทางให้เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท และเหล่าผู้จัดยังได้ทำการทดลองเล่นตุ๊กตุ่นทอยเส้นเพื่อทดสอบก่อนจะไปจัดที่จังหวัดของตนเองอีกด้วย


สำหรับปี 2569 โครงการเดินหน้าด้วยแนวคิดใหม่ “From Regions to Legends” ที่ไม่เพียง ค้นหาตัวแทนแชมป์แต่ละจังหวัด แต่ยังเปิดพื้นที่ให้แต่ละจังหวัดนำเสนอ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม และเรื่องราวท้องถิ่น ผ่านการออกแบบกิจกรรมและสนามการแข่งขันในแบบของตนเอง สร้างการมีส่วนร่วม ความสามัคคี และพลังชุมชนในระดับพื้นที่ ปัจจุบัน มีจังหวัดที่สนใจเข้าร่วมจัดกิจกรรมแล้วมากกว่า 12-16 จังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาค อาทิ ภาคใต้ – จังหวัดภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต เตรียมจัดสนามแข่งขันครั้งใหญ่ที่ผสานการละเล่นไทยเข้ากับมิติการท่องเที่ยว เปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติได้สัมผัสประสบการณ์วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย

ภาคเหนือ – จังหวัดลำปาง โดยความร่วมมือของเครือข่ายท้องถิ่นและภาครัฐ นำเสนอแนวคิดการจัดงานที่สะท้อนวิถีวัฒนธรรมล้านนา ควบคู่กับการแข่งขันละเล่นไทย, จังหวัดกำแพงเพชร หนึ่งในจังหวัดต้นแบบที่จัดต่อเนื่อง โดยปีนี้ได้รับความสนใจจากโรงเรียนในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก พร้อมพันธมิตรหลักอย่าง ปั๊ม ปตท. โค้งวิไลไทยเสรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – จังหวัดนครราชสีมา จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้การขับเคลื่อนของ SB Academy ร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมา วางแผนพัฒนาพื้นที่กิจกรรมเยาวชนบริเวณลานย่าโม

ภาคกลาง – จังหวัดสมุทรสงคราม รวมพลังชุมชนและภาคธุรกิจท้องถิ่น ผ่านการนำของ สิริสมปอง ฟาร์ม แอนด์ คาเฟ่ เพื่อร่วมออกแบบสนามแข่งขันที่สะท้อนเอกลักษณ์ของจังหวัด

ภาคตะวันออก – จังหวัดชลบุรี เตรียมจัดงานในรูปแบบตลาดย้อนยุค โดยมีการแข่งขันละเล่นไทยเป็นไฮไลต์สำคัญ สร้างสีสันให้พื้นที่ท่องเที่ยวและชุมชน


นอกจากนี้ ปีนี้ยังถือเป็นก้าวสำคัญของโครงการ เมื่อ บีท แอ็คทีฟ ไบเทค บุรี (Beat ActiveBitec Buri) เข้าร่วมเป็นพันธมิตรหลักในการจัดกิจกรรมอย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้การแข่งขันระดับประเทศปลายปี จะถูกยกระดับสู่ “ละเล่นไทยเฟสติวัล” ภายใต้คอนเซปต์
“Thai Battle : ย้อนวัยไทยโคตรเท่”

ภายในงานจะรวบรวมการแข่งขันละเล่นไทยหลากหลายประเภท ควบคู่กับกิจกรรมวัฒนธรรมร่วมสมัย การแสดงจากศิลปินไทยประยุกต์ นิทรรศการย้อนวันวาน และพื้นที่สำหรับของเล่นของสะสม และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทย โดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21–22 พฤศจิกายน 2569 โครงการละเล่นไทย ปี 3 จะดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 6 เดือน เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงกิจกรรมทางกายของเยาวชน และร่วมกันผลักดันวัฒนธรรมไทยให้เติบโต อย่างสร้างสรรค์ในบริบทสังคมร่วมสมัย

“เพราะฮีโร่ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในสนามใหญ่ แต่เริ่มต้นได้จากสนามเล็ก ๆ ที่เด็กไทยได้ลงมือเล่นจริง” ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Heroes Battle Thailand – ศึกฮีโร่ ละเล่นไทย


