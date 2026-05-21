“พัชรกัญน์” สู้เต็มที่คว้ารองแชมป์เทควันโดเอเชีย 2026

การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย ประเภทต่อสู้ กำหนดแข่งขันระหว่าง 21 -24 พ.ค.2569 โดยรายการนี้จะคัดเลือกนักกีฬาไปเอเชียนเกมส์ ที่นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น สำหรับทีมไทย ส่งนักกีฬา 15 คนเข้าร่วม โดยวันแรกเมื่อ 21 พ.ค.ที่ผ่านมา ชิง 4 เหรียญทอง ทีมไทย ส่งนักกีฬา 2 คน ลงแข่งขัน ประกอบด้วย 54 กิโลกรัม “อาซาน” นายธนัช เตชะรัตน์วิบูลย์ และ 46 กิโลกรัมหญิง “อิม” พัชรกัญน์ พูลเกิด
รุ่น 46 กิโลกรัม ”อิม“พัชรกัญน์ พูลเกิด แชมป์ซีเกมส์ ได้บายรอบแรก รอบ 16 คน พบ เหวียน ธิ ไม ที่เคยชนะมาในรอบรองชนะเลิศซีเกมส์เมื่อปีที่แล้ว ยกแรก พัชรกัญน์ โดน เหวียน ธิ ไม เตะเอาชนะไปก่อน 9-2 ยก 2 พัชรกัญน์ เตะหัวและถีบทำคะแนนเอาชนะได้ 7-3 ทำให้เสมอกัน 1 ต่อ 1 ยกต้องตัดสินในยกที่ 3
ยกนี้เรียกว่าลุ้นกันใจหายใจคว่ำ ทั้งคู่เตะทำคะแนนเสมอกันเกือบทั้งยก แต่ในช่วงท้าย ที่คะแนนเสมอกัน 6 ต่อ 6 พัชรกัญน์ มาเตะหัวไดั 3 แต้ม แซงชนะไป 9-6 ทำให้ชนะ 2 ต่อ 1 ยก เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ หรือรอบชิงเหรียญทองแดง พบ ซิลวา ดาคอสต้า จาก ติมอร์
รอบนี้ ยกแรก พัชรกัญน์ เตะหัวและตัวเอาชนะ 10-0 ยก 2 เตะทำคะแนนสูสี จบยกที่ 3-3 แต่คะแนนดิบ พัชรกัญน์ ดีกว่า ทำให้ชนะ 2-0 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ พบ คลาเรนซ์ ซาร์ซา จากฟิลิปปินส์ ที่เคยชนะในรอบชิงซีเกมส์และเป็น พัชรกัญน์ ที่เป็นฝ่ายเตะเอาชนะไปได้ 2-0 ยก ที่สกอร์ 4-0 และ 8-2 เข้ารอบชิงชนะเลิศ พบ หวัง เจียหลิง จากไต้หวัน แชมป์เยาวชนโลก 2 สมัย
ยกแรก พัชรกัญน์ เตะนำไปก่อน 2-0 แต่ก็พลาดล้มและโดนเตะเสียคะแนน ถูกแซงแพ้ไป 2-4 ยก 2 พัชรกัญน์ ที่แพ้อีกไม่ได้ พยายามเดินเตะทำแต้ม แต่ก็พลาดโดนเตะหัว คะแนนตาม 0-3 หลังจากคะแนนตาม พัชรกัญน์ ก็เดินหน้าบุกและมาจังหวะเตะหัวทำคะแนนเสมอ 3-3
ช่วงท้ายยก พัชรกัญน์ ที่คะแนนดิบเป็นรองเดินหวังทำคะแนน มาพลาดโดนเตะหัวอีกทำให้แพ้ไป 3-6 พลาดเหรียญทองไปอย่างเสียดาย แม้จะพลาดเหรียญทองแต่ก็ทำให้ ทีมเทควันโดไทย ได้สิทธิ์ไปเอเชียนเกมส์ ในรุ่น 49 กิโลกรัมหญิงแน่นอนแล้ว เนื่องจากการคัดเลือกจะให้สิทธิ์กับนักกีฬา 2 รุ่นควบคือ 46 และ49 กิโลกรัม
ส่วนรุ่น 54 กิโลกรัม “อาซาน” นายธนัช เตชะรัตน์วิบูลย์ รอบแรก ชนะ อับราร์ ฮาจิ บาการ์ จากบรูไน 2-0 ยก 13-0 และ 5-0 ทว่ารอบ 16 คน ถูกจาอาฟาร์ อัลดาอูด จากจอร์แดน เตะหัวและตัวแพ้ไป 0-2 ยก สกอร์ 2-15 และ 2-5