ลิเวอร์พูล เอฟซี ดึงตำนานกองหน้า “เดิร์ก เค้าท์” บินตรงจัด Meet & Greet แฟนบอลชาวไทย

สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล (Liverpool Football Club) เดินหน้าสร้างความจดจำครั้งยิ่งใหญ่ให้กับแฟนบอลชาวไทย ด้วยการประกาศจัดงาน Liverpool FC Legend Meet & Greet คว้าตัว เดิร์ก เค้าท์ (Dirk Kuyt) อดีตกองหน้าขวัญใจระดับตำนานชาวดัตช์ บินตรงสู่กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกิจกรรมพบปะแฟนบอลอย่างใกล้ชิดและเป็นทางการ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2569 ณ ลาน ดิสคัฟเวอรี่พลาซ่า (Discovery Plaza) สยามดิสคัฟเวอรี่
เดิร์ก เค้าท์ ถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นระดับตำนานที่แฟนบอล “เดอะ เรดส์” (The Reds) ทั่วโลกและในประเทศไทยให้ความเคารพและรักใคร่ จากสไตล์การเล่นที่ทุ่มเทเกินร้อยและสร้างช่วงเวลาประทับใจในถิ่นแอนฟิลด์มาอย่างยาวนาน โดยการเดินทางมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ถือเป็นไฮไลท์สำคัญภายใต้กิจกรรมของ Liverpool FC Pop-Up Store ที่กำลังจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ใจกลางเมือง
สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ภายในงานที่เกิดขึ้นในวันที่ 21 พฤษภาคมนี้ ประกอบด้วย:
บทสัมภาษณ์เจาะลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับเดิร์ก เค้าท์ ถึงความรู้สึกในการมาเยือนประเทศไทย และมุมมองต่อเสื้อแข่งเหย้าฤดูกาลใหม่ 2026/27
กิจกรรมร่วมสนุกบนเวทีที่เปิดโอกาสให้สาวกหงส์แดงชาวไทยได้ร่วมสนุกและสร้างความทรงจำร่วมกับตำนานในดวงใจ
กิจกรรมแจกลายเซ็นและร่วมถ่ายภาพประวัติศาสตร์สำหรับแฟนบอลผู้โชคดีและแขกผู้มีเกียรติ
ช่วงเวลาสุดประทับใจที่เดิร์ก เค้าท์ ร่วมถ่ายภาพเซลฟี่ร่วมกับกลุ่มแฟนบอลชาวไทยอย่างเป็นกันเอง
Official The Kop Run Announcement: การแถลงข่าวเปิดตัวโปรเจกต์งานวิ่งครั้งสำคัญของสโมสร “The Kop Run” อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่แฟนบอลและคนรักสุขภาพตั้งตารอ
งาน Meet & Greet กับตำนานดาวยิง เดิร์ก เค้าท์ ในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จอย่างล้นพ้น โดยได้รับความสนใจจากทั้งกองทัพสื่อมวลชนและแฟนบอลชาวไทยที่มาร่วมให้การต้อนรับอย่างมืดฟ้ามัวดิน สะท้อนถึงฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลในประเทศไทย สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสนี้ ยังสามารถแวะมาเยี่ยมชมและเลือกซื้อเสื้อแข่งเหย้าฤดูกาลใหม่ 2026/27 ได้ที่ Liverpool FC Pop-Up Store ณ ลาน Discovery Plaza, Siam Discovery ซึ่งจะเปิดให้บริการไปจนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2569 นี้