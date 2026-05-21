"ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” พร้อมรับความท้าทาย ในศึกเอฟไอเอ็ม จูเนียร์จีพี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนามแรก ณ เซอร์กิต เด บาร์เซโลน่า

"ไม้คิว” เกียรติศักดิ์ สิงหพงษ์ หมายเลข 85 นักบิดดาวรุ่งจาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” เตรียมลงสนามอีกหนึ่งรายการสำคัญในศึกเอฟไอเอ็ม จูเนียร์จีพี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ สนามแรก ณ เซอร์กิต เด บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม นี้
สำหรับรายการเอฟไอเอ็ม จูเนียร์จีพี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ เป็นรายการที่เตรียมความพร้อมของนักบิดก่อนก้าวขึ้นสู่โมโตทรี (Moto3) โดยรถที่ใช้แข่งขันจะเป็นสเปคเดียวกับที่เคยใช้ในการแข่งขันระดับโมโตทรีมาแล้ว รวมทั้งนักบิดจะต้องเรียนรู้เซตติ้งของรถที่ใช้เพื่อเป็นปัจจัยไปสู่ชัยชนะ
โดยในฤดูกาล 2025 ที่ผ่านมา "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” สามารถเก็บคะแนนสะสมได้ 8 คะแนนจากการลงแข่งขันในฐานะนักแข่งหน้าใหม่แบบเต็มฤดูกาล จบฤดูกาลด้วยอันดับที่ 23 จากนักแข่งทั้งหมด 40 คน
ด้านความพร้อมของ "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” นั้น ล่าสุดนักแข่งดาวรุ่งไทยได้ทำการเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศสเปนอย่างต่อเนื่องและสามารถเปิดฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อสามารถคว้าโพเดียมอันดับที่ 3 รายการเรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ 2026 เฮเรซ ราวด์ เรซ 1 มาครองได้
การแข่งขันสนามแรก ณ เซอร์กิต เด บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” จะต้องพบกับบททดสอบครั้งสำคัญ เพราะสนามแห่งนี้มีจุดเด่นที่ทางตรงยาว โค้งความเร็วสูงและโค้งความเร็วต่ำ สนามมีความต่อเนื่องรวมทั้งมีจุดเบรกหนักที่ท้าทายทักษะของนักบิด รวมทั้งเป็นสนามที่ต้องใช้ความสามารถในการบริหารจัดการยางสูง
รายการเอฟไอเอ็ม จูเนียร์จีพี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 มีกำหนดการแข่งขันทั้งหมด 7 สนาม 4 ประเทศ ประกอบด้วยเริ่มจากมอนต์เมโล ประเทศสเปน (22-24 พฤษภาคม), เอสโตริล ประเทศโปรตุเกส (12-14 มิถุนายน) , เฆเรซ เด ลา ฟรอนเตรา ประเทศสเปน (3-5 กรกฎาคม), มัฌนี คูร์ ประเทศฝรั่งเศส (24-26 กรกฎาคม), เชสเต ประเทศสเปน (4-6 กันยายน), อัลกานีซ ประเทศสเปน (25-27 กันยายน) และ มิซาโน อาเดรียติโก ประเทศอิตาลี (16-18 ตุลาคม)
