พีพีทีวี ยิงสด! ศึกรถแข่งทางเรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาเซียน 22-24 พ.ค.นี้ “TSS The Super Series by B-Quik 2026” และ “B-Quik Thailand Super Series 2026”

พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เตรียมถ่ายทอดสดเปิดฤดูกาลการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบสุดยิ่งใหญ่แห่งภูมิภาคอาเซียน ศึก “TSS The Super Series by B-Quik 2026” และ “B-Quik Thailand Super Series 2026” ส่งตรงความมันส์จากสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ให้แฟนมอเตอร์สปอร์ตได้สัมผัสความเร็วระดับเวิลด์คลาสแบบเต็มอิ่ม ชมสดครบทุกวัน! ทุกรุ่นการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2569 ทางออนไลน์ Facebook และ YouTube: PPTV SPORTS และสปีดมันส์ผ่านทะลุหน้าจอ พีพีทีวี ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม นี้ เวลา 15.20 น. เป็นต้นไป
ศึกครั้งนี้ถือเป็นมหกรรมการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่ยิ่งใหญ่ และมีมาตรฐานสูงที่สุดในอาเซียน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Fuel The Thrill” รวมยอดนักแข่งระดับโลกหลากหลายสัญชาติ พร้อมรถแข่งรวมกว่า 133 คัน ลงประชันความเร็วในหลากหลายรุ่นการแข่งขัน ท่ามกลางบรรยากาศสุดเร้าใจที่แฟนความเร็วไม่ควรพลาด
ไฮไลต์สำคัญของการแข่งขันในรายการ TSS The Super Series by B-Quik คือ การรวมตัวของรถแข่ง GT Class ระดับโลกกว่า 29 คัน จากรุ่น TSS Supercar GT3, GTM, GT4 และ GTC โดยเฉพาะรุ่นใหญ่ GT3 ที่เต็มไปด้วยนักแข่งชั้นนำและทีมดังมากมาย อาทิ “ต๊อด-ปิติ ภิรมย์ภักดี” และ “แบงค์-กันตศักดิ์ กุศิริ” จาก Singha Motorsport Team Thailand ที่กลับมาทวงบัลลังก์แชมป์ พร้อมการท้าชนจากทีมดาวรุ่งและนักแข่งต่างชาติฝีมือระดับอินเตอร์
ขณะที่รุ่น B-Quik Thailand Super Series 2026 ก็พร้อมระเบิดความมันส์เต็มพิกัด ไม่ว่าจะเป็นรุ่น Super Touring ที่มีรถแน่นกริดถึง 32 คัน รุ่น Thailand Super Pickup ที่สร้างสถิติใหม่ส่งรถลงแข่งมากที่สุดถึง 39 คัน รวมถึงฤดูกาลนี้ Thailand Super Eco ที่รวมดาวรุ่งฝีมือจัดจ้านไว้อย่างคับคั่ง
นอกจากนี้ยังเพิ่มดีกรีความสนุกด้วยโปรแกรม Support Race รายการ “Eighty-Six Challenge Thailand” สไตล์ One Make Race ที่ขนสีสันและนักแข่งชื่อดังอย่าง “มะปราง-อลิสา ขุนแขวง” และ “หลวง-ธำรง มหาดำรงค์กุล” ที่กลับมาร่วมสร้างความเร้าใจตลอดสุดสัปดาห์แห่งความเร็ว
แฟน ๆ ความเร็วของมอเตอร์สปอร์ตห้ามพลาด! ร่วมสัมผัสประสบการณ์ความมันส์แบบ “No Holding Back” กับศึกดวลความเร็วสุดยิ่งใหญ่แห่งปี โดยวันที่ 22 พ.ค. เวลา 13.45 น. วันที่ 23-24 พ.ค. เวลา 09.30 น. รับชมออนไลน์ครบทุกการแข่งขันผ่าน Facebook และ YouTube : PPTV SPORTS และชมสดผ่านหน้าจอ วันที่ 24 พ.ค. เวลา 15.20 น. เป็นต้นไป ทางพีพีทีวี ช่อง 36