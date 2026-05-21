ไทยส่ง 9 นักยิมฯลีลาบู๊ศึกชิงแชมป์เอเชียล่าตั๋วเอเชียนเกมส์ 2026

สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ส่ง 9 นักกีฬายิมนาสติกลีลา ลงไล่ล่าโควตาเอเชียนเกมส์ 2026 ในการแข่งขันศึกขิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่ประเทศคีร์กิซสถาน น.ต.ศรายุทธ ย้ำไปเพื่อเป้าหมายที่ชัดเจน พร้อมมั่นใจ ทีมชาติไทยได้ตั๋วเอเชียนเกมส์ ทั้งประเภทเดี่ยว และ กรุ๊ป 5 คน
สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 17 ทั้งประเภทเดี่ยว ประชาชน, ประเภทเดี่ยวเยาวชน และ ประเภทกรุ๊ป 5 คน ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2569 ณ เมือง บิชเคก ประเทศคีร์กีซสถาน เพื่อลุ้นคว้าโควตาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ระหว่างวันที่ 19 กันยายน - วันที่ 4 ตุลาคม 2569 ที่ประเทศญี่ปุ่น
สำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางไปเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 13 คน โดยมี ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี คณะกรรมการเทคนิคกีฬายิมนาสติกลีลา สหพันธ์กีฬายิมนาสติกแห่งเอเชีย (AGU) และอุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ควบคุมไป พร้อมกับ รุ่งกานต์ แสงทองสกุลเลิศ (ผู้ตัดสิน), น.ส.กานต์พิชชา พัฒนศักดิ์ (ผู้ฝึกสอนเดี่ยว) และ น.ส.สุมาลี สุขขา (ผู้ฝึกสอนกรุ๊ป)
ส่วน นักกีฬาจำนวน 9 คน ประกอบด้วย “แสนดี” น.ส.สิขรี สุทธิรักษ์ , “มีตังส์” น.ส.สิตานัน เอกบรรณสิงห์ , “ดรัณ” น.ส.สมนต์วฤณ นิ่มเนติพันธ์, ด.ญ.โจโจ ทวินันท์, น.ส.ปัณฑิตา ทองสอง, น.ส.ภรณ์นัชชา เจตธำรง, น.ส.พิชญธิดา เกตุสกุล, น.ส. รักต์กันท์ ชัยโชณิชย์ และ น.ส.ไออุ่น คุณรักษา
หลังจากนักกีฬาได้เดินทางไปถึงประเทศคีร์กิซสถาน ได้ลงทำการซ้อมที่สนามแข่งขันจริงตามที่เจ้าภาพได้จัดให้ทุกชาติ ตามระเบียบของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ (FIG) ได้กำหนด ซึ่งการแข่งขัน รายการชิงแชมป์เอเชีย ครั้งนี้ ในประเภทซีเนียร์เดี่ยว มีนักกีฬาเดินทางมาแข่งขันจำนวน 18 ชาติ ให้สิทธิ์นักกีฬาแต่ละชาติส่งได้ไม่เกินชาติละ 2 คน ขณะที่ประเภทกรุ๊ป (5 คน) มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 10 ชาติ เนื่องจากเป็นสนามคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ที่ประเทศญี่ปุ่น ยกเว้นบางชาติที่ได้สิทธิ์แข่งขันเอเชี่ยนเกมส์แล้ว ไม่ได้เดินทางมาแข่งขัน
“ครูไก่” ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี กล่าวว่า ในวันที่ 23 พฤษภาคม จะแข่งขันพร้อมกันทั้งประเภทเดี่ยว และ ประเภทกรุ๊ป โดยจะคัดให้เหลือ 24 คน ได้สิทธิ์แข่งขันเอเชียนเกมส์ ถือว่าไม่ใช่งานง่าย เนื่องจากนักกีฬาทั้ง 18 ชาติ ต่างผ่านรายการใหญ่ๆ มาแล้วทั้งสิ้น ส่วนนักกีฬาของไทย ทั้ง สิตานัน เอกบรรณสิงห์ และ สิขรี สุทธิรักษ์ ที่ผ่านมาซ้อมหนักมาก ทำคะแนนดีกว่าในช่วงซีเกมส์ เมื่อปลายปีที่แล้ว ขณะที่ “ดรัณ” สมนต์วฤณ นิ่มเนติพันธ์ และ โจโจ ทวินันท์ คือสายเลือดใหม่ที่กำลังขึ้นสู่ทีมชาติชุดใหญ่ รายการชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย จึงเป็นการวัดความสามารถของทุกคน รวมทั้งประเภทกรุ๊ป 5 คน ที่เป็นรุ่นพี่เช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ “ครูไก่” ให้การยืนยันด้วยว่า ก่อนเดินทางมาแข่งขัน น.ต.ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมฯ ได้กำชับว่า ทุกคนคือตัวแทนทีมชาติ สมาคมฯไม่ได้ส่งมาเพื่อหาประสบการณ์ แต่ต้องการผลงานที่ชัดเจน สมควรต้องผ่าน 18 ชาติให้ได้ เพราะการที่เข้าไปแข่งขันเอเชียนเกมส์ ที่ต้องเจอกับนักกีฬา 40 กว่าชาติ หนักกว่านี้มาก ดังนั้นขอให้ทุกคนเต็มที่ ทั้งประเภทซีเนียร์ และ ประเภทกรุ๊ป โดยมีโควตาเอเชี่ยนเกมส์ รออยู่ข้างหน้า