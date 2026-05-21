PEA จับมือ วอลเลย์บอล จัดศึกลูกยางเยาวชน ชิงถ้วยพระเทพฯ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯ จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน "PEA DOMESTIC POWER ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (ปีที่ 42) ประจำปี 2569" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างนักตบเยาวชนไทยรุ่นใหม่ทุกภูมิภาคทั่วไทย
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 เวลา 11.00 น. ณ ห้องสุวรรณภูมิ ชั้น 6 อาคาร 4 สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายอุดมศักดิ์ เต็มวงษ์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยนายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, เรืออากาศโทชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ เลขาธิการกิตติมศักดิ์ และประธานอำนวยการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และนางสาวสุรัชตา มาเมตตา ผู้อำนวยการ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จังหวัดกำแพงเพชร ผู้แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA DOMESTIC POWER ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (ปีที่ 42) ประจำปี 2569 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายอุดมศักดิ์ เต็มวงษ์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA มีภารกิจหลักในการจัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ PEA ยังได้ส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา เพื่อให้เยาวชนไทยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนโครงการ 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ พลัสให้กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริม และผลักดันให้กีฬาของประเทศเดินไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง และเป็นการขับเคลื่อนกีฬาให้เป็น Soft Power สำคัญของประเทศต่อไป โดยรุ่นอายุไม่เกิน 18 เป็นรุ่นอายุที่สำคัญ ที่จะสร้างและเฟ้นหานักกีฬาที่มีศักยภาพส่งต่อสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
นอกจากนี้ยังมีโครงการ"PEA พี่สอนน้อง" เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยในภูมิภาคต่างๆได้เรียนรู้ทักษะวอลเลย์บอลอย่างใกล้ชิดจากนักกีฬาอดีตทีมชาติไทยและทีมชาติไทยชุดปัจจุบัน เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจ เพิ่มพูนทักษะในกีฬาวอลเลย์บอล ก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพและทีมชาติไทยต่อไป”
นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังมอบเงินสนับสนุนให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอล ในโครงการ 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจพลัส เป็นจำนวน 12 ล้านบาท เพื่อพัฒนาวางการวอลเลย์บอลไทย และมอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยางชน PEA อีกจำนวน 5.5 ล้านบาทด้วย
นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “วอลเลย์บอลระดับเยาวชนทุกรายการถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการผลิตนักกีฬาวอลเลย์บอล ทีมชาติไทย ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิง ทำให้เกิดนักกีฬาหน้าใหม่ที่มีทักษะการเล่นในระดับสูงเกิดขึ้นอย่างมากมายต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในรุ่น 18 ปี ที่เป็นการต่อยอดจากรุ่น 12ปี 14ปี และ 16ปี เป็นรายการยกระดับศักยภาพนักกีฬาเยาวชนสู่ทีมชาติไทย ซึ่งนักกีฬาทีมชาติไทยเกือบทุกคนก็ผ่านรายการนี้มาทั้งนั้น ส่วนคนที่ไม่ติดทีมชาติก็ได้เข้าสู่วอลเลย์บอลอาชีพของไทย ทำให้รายการวอลเลย์บอลเยาวชน "PEA DOMESTIC POWER ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจึงมีความสำคัญอย่างมาก
สำหรับในปีนี้ สมาคมฯ กำหนดจัดการแข่งขันในช่วง ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน ถึงวันที่ 8 กันยายน 2569 ทำการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนจาก 7 ภาค เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 11-18 กันยายน 2569 ณ ยิมมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร”
นางสาวสุรัชตา มาเมตตา ผู้อำนวยการ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จังหวัดกำแพงเพชร ผู้แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า “ในนามของจังหวัดกำแพงเพชร เรามั่นใจในเรื่องของมาตรฐานการจัดการแข่งขันที่เป็นไปตามระเบียกการจัดการแข่งขัน บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และเตรียมสถานที่แข่งขัน ที่พัก การเดินทาง ให้มีความพร้อมในระดับสูงสุด เพื่อให้การจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรอบสุดท้ายนี้ ประสบความสำเร็จด้วยความเรียบร้อย สร้างความประทับใจให้กับทุกฝ่าย”
สำหรับกำหนดการแข่งขัน เริ่มจาก 1.ภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 20 - 27 มิถุนายน 2569 ที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่, 2.ภาคกลาง จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2569 ที่ยิมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง, 3 ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2569 ที่ยิมเทศบาลตำบลชุมแสง, 4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2569 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, 5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 17 - 25 สิงหาคม 2569 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี, 6. ภาคนครหลวง จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 23 - 30 สิงหาคม 2569 ที่เทศบาลนครนนทบุรี, 7.ภาคเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างววันที่ 1-8 กันยายน 2569 ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ และ 8.รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 11-18 กันยายน 2569 ที่ยิมมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร