“ศุภณัฏฐ์” ฮีโร่ ปราสาทสายฟ้าบุกชนะ สลังงอร์ 1-0 เกมแรก รอบชิงฯ ศึก SHOPEE CUP

การแข่งขัน ศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน “SHOPEE CUP 2025/26” เมื่อช่วงค่ำวันที่ 20 พ.ค.ที่ผ่านมา เป็นเกมรอบชิงชนะเลิศ เกมเลกแรก บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บุกเยือน สลังงอร์ เอฟซี
นาทีที่ 5 โรเบิร์ต ซูลจ์ เล่นเร็วในจังหวะทุ่มไกล ให้กับ ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา ที่อาศัยช่วงเวลาที่ ซาฟูวาน บาฮารูดิน แนวรับ สลังงอร์ เอฟซี ยืนเหม่อ หลุดไปหักข้อยิงทำประตู แต่ลูกยิงยังไม่ตรงกรอบ เฉียดเสาไปเพียงนิดเดียว
นาทีที่ 24 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บุกมานำ สลังงอร์ เอฟซี 1-0 ธีราทร บุญมาทัน รับบอลจาก ปีเตอร์ ซูลจ์ ก่อนยกบอลให้ ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา วิ่งเข้ามาโหม่งบอลผ่านมือ ซิคห์ อิซฮาน เข้าประตูไปอย่างเฉียบคม
นาทีที่ 32 สลังงอร์ เอฟซี ส่งบอลเข้าไปที่ตาข่ายของ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จากจังหวะของ อัลวิน ฟอร์เตส ซัดฟรีคิกไปติดเซฟ นีล เอเธอร์ริดจ์ ก่อนบอลจะไปเข้าทาง โมฮัมหมัด อาบูอัลนาดี วิ่งมาซ้ำเข้าประตูไป แต่ทว่า โมฮัมหมัด อาบูอัลนาดี อยู่ในพื้นที่ล้ำหน้า ทำให้ประตูดังกล่าว ถูกยึดคืนไป
นาทีที่ 43 สลังงอร์ เอฟซี เกือบได้ประตูตีเสมอ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ไฟซาล ฮาลิม กัปตันทีมของเจ้าถิ่น บรรจงเปิดลูกฟรีคิกให้ คริกอร์ โมราเอส ที่สลัดหนีตัวประกบจาก โก มยองซอก ได้โอกาสโหม่งจ่อๆ เฉียดเสาไปเพียงนิดเดียว
นาทีที่ 45+3 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เกือบได้ประตูหนีห่าง สลังงอร์ เอฟซี ได้เช่นกัน จากจังหวะที่ ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา รับบอลจากเพื่อนร่วมทีม ก่อนได้โอกาสหลุดไปดวลเดี่ยวกับ ซิคห์ อิซฮาน แต่รอบนี้ ไม่ผ่านมือ ซิคห์ อิซฮาน ที่ปัดบอลเอาไว้ได้
หลังจากนั้น ทั้งสองฝ่ายหาโอกาสทำประตูเพิ่มเติมใส่กันไม่ได้ หมดเวลาการแข่งขันในช่วงครึ่งแรก บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บุกมานำ สลังงอร์ เอฟซี 1-0
นาทีที่ 67 เควนติน เฉิง แนวรับของ สลังงอร์ เอฟซี ทำเกมรุกเติมขึ้นมาสุดเส้นหลัง ก่อนปาดบอลเข้ากลางให้ อูโก บูมูส ได้โอกาสยิงไวบอลผ่านมือ นีล เอเธอร์ริดจ์ ไปแล้ว แต่บอลไปชนเสาในจังหวะนี้
นาทีที่ 77 โรเบิร์ต ซูลจ์ เปิดลูกเตะมุม แต่ยังไปติดแนวรับ สลังงอร์ เอฟซี โหม่งบอลมาเข้าทาง ธีราทร บุญมาทัน วิ่งมาซัดด้วยเท้าขวาข้างไม่ถนัดทันที บอลพุ่งเต็มข้อ แต่ทิศทางค่อนข้างแรง หลุดกรอบออกหลังไป
นาทีที่ 90 โรเบิร์ต ซูลจ์ เปิดลูกเตะมุมมาที่กลางประตู ศุภชัย ใจเด็ด หนีตัวประกบ ได้โอกาสโหม่งทำประตู แต่ลูกโหม่งของ ศุภชัย ใจเด็ด ยังไปตรงตัว ซิคห์ อิซฮาน
หลังจากนั้น ทั้งสองฝ่ายหาโอกาสทำประตูเพิ่มเติมใส่กันไม่ได้ หมดเวลาการแข่งขัน บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บุกมาชนะ สลังงอร์ เอฟซี 1-0 จากการทำประตูของ ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา