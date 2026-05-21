"เอสจีเอ" คืนฟอร์ม MVP "โอเคซี" ตีเสมอ 1-1 เกม

เช กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์ การ์ดความหวัง โอกลาโฮมา ซิตี ธันเดอร์ คืนฟอร์มผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) เหมา 30 แต้ม เอาชนะ ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส 122-113 ตีเสมอ 1-1 เกม ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) รอบชิงชนะเลิศ สายตะวันตก ที่สนามเพย์คอม อารีนา วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม ตามเวลาไทย
อเล็กซ์ คารูโซ ตัวสำรองบวกเพิ่ม 17 แต้ม เช็ต โฮล์มเกรน ส่อง 17 แต้ม และ จาเหร็ด แม็คเคน กับ เคสัน วอลเลซ คนละ 12 แต้ม ขณะที่ ธันเดอร์ กุมความได้เปรียบคะแนนจากตัวสำรอง 57-25 แต้ม และคะแนนจากเทิร์นโอเวอร์ 27-10 แต้ม
สเปอร์ส ยังคงไม่มี ดี'แอรอน ฟ็อกซ์ การ์ดจ่าย เจ็บข้อเท้า แถมเสีย ดีแลน ฮาร์เปอร์ เจ็บขาขวา หลังล้มแบบไม่มีหลัก 2 ครั้ง ควอเตอร์ 3 ได้ สเตฟอน แคสเซิล สกอร์ 25 แต้ม 8 แอสซิสต์ แต่เสีย 9 เทิร์นโอเวอร์ เดวิน วาสเซลล์ ช่วย 22 แต้ม และ วิคเตอร์ เวมบานยามา ซัด 21 แต้ม 17 รีบาวน์ด 6 แอสซิสต์ 4 บล็อก
เกมนี้ ซาน อันโตนิโอ ตามหลัง 11 แต้ม ช่วงพักครึ่ง และ 8 แต้มก่อนเริ่มควอเตอร์ 4 แล้วไล่มาเหลือ 97-99 ด้วยลูกยิง 3 คะแนนของ แฮร์ริสัน บาร์นส ฟอร์เวิร์ดตัวเก๋า เหลือ 9 นาที 6 วินาที
ทว่าอีก 2 นาทีครึ่งถัดมา ธันเดอร์ แชมป์เก่า รันคืน 11-0 รวมลูกยิง 3 คะแนนของ แม็คเคน กลางทางของการรัน นำห่าง 13 แต้ม
เวมบานยามา ทำสกอร์ตีตื้น 113-118 เหลือเวลา 1 นาที 25 วินาทีของควอเตอร์ 4 แต่ กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์ จัมพ์ชูตระยะ 18 ฟุต ตอกฝาโลงสนิท หนีไปเป็น 120-113 เหลือ 42.7 วินาทีสุดท้าย
เกม 3 และเกม 4 จะย้ายมาสู้กันต่อ ที่สนามฟรอสท์ แบงค์ เซ็นเตอร์ เมืองซาน อันโตนิโอ วันที่ 23 และ 25 พ.ค. (ไทย) ตามลำดับ