มุ่งสู่เป้าหมายที่ไกลกว่าเดิม “แกรนด์สปอร์ต” อวดชุดทีมชาติใหม่เอี่ยม ประเดิมศึกลูกยางเนชันส์ลีก

“แกรนด์สปอร์ต” เปิดตัวชุดแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี 2026 ภายใต้แนวคิด “NEXT HORIZON” การเดินทางสู่ “เส้นขอบฟ้าใหม่” มุ่งไปสู่เป้าหมายใหม่ที่ไกลกว่าเดิม โดยออกแบบลวดลายเป็น “เส้น” ที่กระจายไปหลายทิศทาง เปรียบเสมือนพลัง ความมุ่งมั่น และหัวใจของนักกีฬาทีมชาติไทย ที่มาจากหลากหลายความฝัน แต่มุ่งสู่จุดเดียวกัน พร้อมประเดิมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 ระหว่างวันที่ 3 มิ.ย. – 27 ก.ค.นี้
นายธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม รองประธานกรรมการอำนวยการ บริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ต เปิดเผยว่า แกรนด์สปอร์ต ได้เปิดตัวชุดแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี 2026 ภายใต้แนวคิด “NEXT HORIZON” การเดินทางสู่ “เส้นขอบฟ้าใหม่” การก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง และการมุ่งสู่เป้าหมายใหม่ที่ไกลกว่าเดิม จุดเด่นของดีไซน์อยู่ที่ลวดลาย “เส้น” บนตัวเสื้อ ซึ่งถูกออกแบบให้เคลื่อนไปในหลากหลายทิศทาง แต่ทุกเส้นล้วนมุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน เปรียบเสมือนพลัง ความมุ่งมั่น และหัวใจของนักกีฬาทีมชาติไทย ที่มาจากหลากหลายความฝัน แต่ร่วมกันก้าวไปสู่เป้าหมายเดียวกัน เพิ่มรายละเอียดด้วยการซ่อนลวดลายดอกไม้ ผืนดิน และสายน้ำ ไว้ใต้เส้นสายบนตัวเสื้อ ภายในธงชาติและโลโก้ เพื่อสะท้อนถึงการเดินทางสู่พื้นที่ใหม่ ๆ และความท้าทายใหม่ที่นักกีฬาต้องก้าวผ่าน
นายธิติ กล่าวอีกว่า แกรนด์สปอร์ตมีประสบการณ์ในการทำชุดให้กับนักกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งของนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย เราได้เห็นว่าน้อง ๆ ต้องการในเรื่องของเนื้อผ้า เราใช้เนื้อผ้า Micro Lite พร้อมคุณสมบัติ Lightweight Performance Fabric มีน้ำหนักเบา สัมผัสนุ่ม ซึมซับเหงื่อได้ดี แห้งไว ไม่อับชื้น นักกีฬาสามารถเล่นได้ด้วยความคล่องตัวตลอดเกม รวมถึงวงแขนและตัวเสื้อต้องเหมาะสม เพื่อให้นักกีฬามีความมั่นใจในการที่ลงแข่งมากขึ้น
“ผมมีโอกาสได้ติดตามผลงานของน้อง ๆ นักกีฬาวอลเลย์บอลมาโดยตลอด ปีนี้จะเห็นได้ว่ามีการผสมผสานระหว่างนักกีฬาที่มีประสบการณ์สูงในระดับนานาชาติ กับนักกีฬาดาวรุ่งจากการแข่งขันวอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก ซึ่งเราได้เห็นฝีมือของนักกีฬารุ่นใหม่เพิ่มขึ้นอีกหลายคน จนกระทั่งสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยฯ ได้เปิดโอกาสให้เข้ามาติดทีมชาติด้วย เชื่อว่าปีนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งปีที่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเล่นได้อย่างมีความสนุก ดุดัน และพร้อมที่จะสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน ถึงวันที่ 27 กรกฎาคมนี้” นายธิติ กล่าว
สำหรับเสื้อแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชาติไทย ปี 2026 มีทั้งหมด 4 สี ได้แก่ สีแดง สีน้ำเงิน สีดำ และสีขาว โดยแต่ละสีถูกออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ภายใต้แนวคิดเดียวกัน
- Red Horizon สีแดง สื่อถึงพลัง ความร้อนแรง และการพุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง โดดเด่นด้วยเส้นสีแดงอินฟราเรดและลวดลายดอกไม้ On-Tone ที่ซ่อนอยู่ในดีไซน์
- Blue Horizon สีน้ำเงิน ถ่ายทอดความมั่นคง ความมั่นใจ และพลังแห่งอนาคต ด้วยเส้นสีฟ้าอ่อนที่เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง
- White Horizon สีขาว สื่อถึงการเริ่มต้นใหม่ ความชัดเจน และเส้นทางสู่อนาคต โดดเด่นด้วยลายเส้นสีดำและโทนดีไซน์ที่เรียบ เท่ ทันสมัย
- Black Horizon สีดำ ถ่ายทอดพลัง ความนิ่ง และความแข็งแกร่ง เพิ่มความโดดเด่นด้วยลายเส้นสีทอง ให้ลุคดุดัน เท่ และทรงพลังในทุกการเคลื่อนไหว
เสื้อแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชาติไทย ปี 2026 ราคา 850 บาท มีจำหน่ายขนาด S-3XL ส่วนเสื้อแข่งขันทีมชายมีจำหน่ายขนาด S-4XL ราคา 850 บาท และขนาด 5XL ราคา 950 บาท พร้อมจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป ที่ Grand Sport Shop ทุกสาขา, Grand Sport Shop Online, TikTok: Grand Sport Thailand และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายแกรนด์สปอร์ตทั่วประเทศ
นอกจากเสื้อแข่งขันของนักกีฬาแล้ว คอลเลกชัน Thailand National Volleyball Team Collection 2026 ยังมีสินค้าแฟนคลับให้เลือกอย่างครบครัน ทั้งเสื้อแฟนคลับทรงผู้หญิงและทรงผู้ชาย ขนาด S-2XL ราคา 850 บาท, ชุดวอร์ม All Black เสื้อวอร์มขนาด XS-XL ราคา 1,790 บาท ขนาด 2XL-3XL ราคา 1,840 บาท, เสื้อโปโล มี 4 สี ได้แก่ สีแดง สีม่วง สีดำ และสีกรมท่า ขนาด S-XL ราคา 695 บาท ขนาด 2XL-3XL ราคา 735 บาท และขนาด 4XL-5XL ราคา 830 บาท, กระเป๋า Backpack ราคา 1,890 บาท, Oversized T-Shirt มี 2 แบบ 2 สไตล์ ขนาด M-3XL ราคา 790 บาท ขนาด 4XL-6XL ราคา 890 บาท และ Handle Bag ทั้งสีดำ และสีน้ำเงิน ในราคา 790 บาท ทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์แฟนวอลเลย์บอลที่ต้องการสวมใส่เชียร์ทีมชาติไทยทั้งในสนามและในชีวิตประจำวัน
และในการแข่งขัน Volleyball Nations League หรือ VNL ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2569 ณ อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก ครั้งนี้ เหล่านักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ไม่ว่าจะเป็น พิมพิชยา ก๊กรัมย์ (บีม), ศศิภาพร จันทวิสูตร (ออมสิน), ทัดดาว นึกแจ้ง (แนน), ชัชชุอร โมกศรี (บุ๋มบิ๋ม), ณัฎฐณิชา ใจแสน (นุกนิก) และวิภาวี ศรีทอง (มด) กล่าวว่า "พวกเราจะทำเต็มที่แน่นอน เราไม่รู้ว่าสุดท้ายผลการแข่งขันจะออกมาอย่างไร แต่พวกเราจะทำหน้าที่ตรงหน้าให้ดีที่สุด ขอกำลังใจจากพี่ ๆ ทางบ้าน รวมถึงแฟน ๆ ที่จะมาเชียร์ในสนาม ช่วยส่งพลังและเสียงเชียร์มาให้พวกเราด้วยนะคะ"