ฟิตซ์ คลับ พัทยา คว้ารางวัล ITF Masters Star Tournament Recognition Award แห่งแรกของไทย

สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ หรือ International Tennis Federation (ITF) ประกาศมอบรางวัลอันทรงเกียรติ Star Tournament Recognition Award ประเภท MT700 ให้แก่ ฟิตซ์ คลับ พัทยา สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการกีฬาไทย ในฐานะสนามแข่งขันแห่งแรกของประเทศไทย รวมถึงผู้ประกอบการชาวไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลระดับโลกนี้ พร้อมก้าวสู่หนึ่งในสนามแข่งขันเพียง 9 แห่งของโลกที่ได้รับการยอมรับในระดับสูงสุดจาก ITF
ความสำเร็จครั้งสำคัญนี้นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และสะท้อนถึงศักยภาพของไทยในการก้าวสู่เวทีการแข่งขันเทนนิสนานาชาติอย่างเต็มภาคภูมิ รางวัลดังกล่าวมอบให้แก่สนามแข่งขันที่สามารถจัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกมิติ ทั้งคุณภาพการจัดงาน มาตรฐานการแข่งขัน การดูแลนักกีฬา และประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมาย โดยพิจารณาจากคะแนนความพึงพอใจของนักกีฬา รายงานจากผู้ควบคุมการแข่งขัน และการประเมินจากคณะกรรมการ ITF Masters Tour ซึ่งล้วนสะท้อนถึงมาตรฐานระดับโลกอย่างแท้จริง
เบื้องหลังความสำเร็จนี้ เกิดจากวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของคุณวิทนาถ วรรธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ผู้มีความหลงใหลในกีฬาเทนนิสอย่างแท้จริง นอกจากบทบาทผู้บริหารแล้ว ยังเป็นนักกีฬาในรายการ ITF Masters Tour และอดีตแชมป์ MT400 ที่เคยสร้างผลงานด้วยอันดับโลกสูงสุดถึงอันดับ 96 ของโลกในประเภทอายุ 35 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ในฐานะนักกีฬาระดับนานาชาติ ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้เล่นอย่างลึกซึ้ง และนำมาพัฒนาทุกรายละเอียดของการแข่งขันให้ตอบโจทย์นักกีฬาอย่างสมบูรณ์แบบ
ตลอดระยะเวลากว่า 8 ปีที่ผ่านมา ฟิตซ์ คลับ พัทยา ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ITF Masters Tour อย่างต่อเนื่อง พร้อมยกระดับมาตรฐานในทุกด้านอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งสนามแข่งขันระดับเวิลด์คลาส การจัดการแข่งขันอย่างมืออาชีพ การบริการที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด ตลอดจนการต้อนรับและสิ่งอำนวยความสะดวกที่สร้างความประทับใจให้แก่นักกีฬาจากทั่วโลก จนมีผู้เล่นจำนวนมากเดินทางกลับมาร่วมแข่งขันซ้ำอย่างต่อเนื่องในทุกปี
รางวัลอันทรงเกียรตินี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความทุ่มเท ความตั้งใจ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของทีมงานเท่านั้น แต่ยังตอกย้ำบทบาทของ ฟิตซ์ คลับ ในฐานะหนึ่งในสนามแข่งขันเทนนิสนานาชาติชั้นนำของโลก และเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านกีฬาและการแข่งขันระดับสากลอย่างแท้จริง
ฟิตซ์ คลับ แร็กเก็ต, เฮ้ลท์ แอนด์ ฟิตเนส เป็นศูนย์กีฬาครบวงจรของรอยัล คลิฟ ที่มีชื่อเสียงในด้านการเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท ตั้งแต่การแข่งขันเทนนิสระดับจูเนียร์และซีเนียร์ ไปจนถึงการแข่งขันสควอชและปิงปอง นอกจากนี้ ฟิตซ์ คลับยังเคยเป็นสถานที่ฝึกซ้อมของนักเทนนิส ATP ชื่อดังหลายท่าน อาทิ คุณภราดร ศรีชาพันธุ์, คุณดนัย อุดมโชค, Nikolay Davydenko, Mikhail Youzhny, Dmitry Tursunov และ Denis Istomin เนื่องจากสนามเทนนิสของฟิตซ์ คลับได้รับการออกแบบให้มีความคล้ายคลึงกับการแข่งขันออสเตรเลียน โอเพ่น และในปีนี้ฟิตซ์ คลับก็ได้มีการขยายการบริการเพิ่มเติม โดยมีกีฬาใหม่ๆ ให้ทุกท่านได้สัมผัสประสบการณ์ อาทิ พิคเคิลบอล, ฟุตซอล, บาสเก็ตบอล และแบดมินตัน เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางกีฬาครบวงจรสำหรับนักกีฬาและทุกคนในครอบครัว
