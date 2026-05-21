ฟิตซ์ คลับ พัทยา คว้ารางวัล Gold Standard จากการจัดแอสเซทไวส์ จูเนียร์ เทนนิส ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5

การแข่งขัน แอสเซทไวส์ จูเนียร์ เทนนิส ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน), ไวทาลา, ซูเปอร์สปอร์ต และเทคนิไฟเบอร์ ปิดฉากลงอย่างงดงาม ณ ฟิตซ์ คลับ พัทยา พร้อมคว้ารางวัลอันทรงเกียรติ Gold Standard Tennis 10s & Junior Tennis Championship Venue Award จากผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน และผู้อำนวยการ School Tennis-10 เพื่อยกย่องมาตรฐานการจัดการแข่งขันที่โดดเด่นทั้งในและนอกสนาม การแข่งขันครั้งนี้มีนักเทนนิสเยาวชนเข้าร่วมกว่า 150 คน จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างบรรยากาศที่คึกคักตลอดช่วงสุดสัปดาห์ โดยเฉพาะจำนวนผู้เข้าแข่งขันจากต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ รัสเซีย และสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตของรายการในระดับนานาชาติได้อย่างชัดเจน รายการนี้จัดขึ้นภายใต้การรับรองของสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนักกีฬาสามารถสะสมคะแนนเพื่อใช้ในการจัดอันดับระดับประเทศ
การแข่งขันครั้งที่ 5 ของรายการ เต็มไปด้วยพลังของนักกีฬาดาวรุ่งและผู้เข้าแข่งขันที่กลับมาสร้างสีสันอีกครั้ง ทุกคนต่างแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น วินัย และสปิริตนักกีฬาที่ยอดเยี่ยม การแข่งขันในแต่ละแมตช์เป็นไปอย่างเข้มข้น เปี่ยมด้วยทักษะ และสะท้อนถึงพัฒนาการของวงการเทนนิสเยาวชนในภูมิภาคที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน บรรยากาศรอบสนามยังอบอวลไปด้วยกำลังใจจากผู้ปกครอง ครอบครัว และเพื่อนๆ ที่ร่วมเชียร์อย่างอบอุ่น เติมเต็มให้ทุกช่วงเวลามีความหมายและน่าประทับใจยิ่งขึ้น
นอกเหนือจากการแข่งขัน ภายในงานยังมีกิจกรรมหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อผู้เข้าแข่งขันและครอบครัว ตอกย้ำบทบาทของงานที่เป็นมากกว่าการแข่งขันกีฬา ทีมงานรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และฟิตซ์ คลับ ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นโซนศิลปะและงานประดิษฐ์ มุมหมากรุก สกู๊ตเตอร์ดำน้ำ รวมถึงมุมผ่อนคลายจากคลิฟ สปา พร้อมบริการกายภาพบำบัดโดยผู้เชี่ยวชาญจากไวทาลา เพื่อดูแลนักกีฬาอย่างใกล้ชิด ผู้เข้าร่วมงานยังได้เพลิดเพลินกับอาหาร เครื่องดื่ม และของว่างคุณภาพที่รังสรรค์โดยทีมเชฟระดับเวิล์ดคลาสของรอยัล คลิฟ ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของรอยัล คลิฟ และฟิตซ์ คลับ ในการสร้างเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะ สร้างมิตรภาพ และใช้เวลาคุณภาพร่วมกับครอบครัว
ความสำเร็จในครั้งนี้ยังตอกย้ำบทบาทของฟิตซ์ คลับ ในฐานะสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติชั้นนำสำหรับทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่ ต่อเนื่องจากความสำเร็จล่าสุดในการได้รับรางวัล ITF Masters Star Tournament Recognition Award ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่สนามแข่งขันของประเทศไทย รวมถึงผู้ประกอบการชาวไทยที่ได้รับรางวัลระดับโลกนี้
สำหรับผู้ที่พลาดการแข่งขันในครั้งนี้ รอยัล คลิฟ และฟิตซ์ คลับ เตรียมจัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนอีกครั้ง สำหรับเด็กอายุ 4 – 16 ปี ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2569 โดยขณะนี้เปิดรับสมัครแล้ว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.tour.ltat.org/tournaments-factsheet-acceptance-MTkzOSMjIzQ=.html หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณหนึ่ง โทร 0810637238
ฟิตซ์ คลับ แร็กเก็ต, เฮ้ลท์ แอนด์ ฟิตเนส เป็นศูนย์กีฬาครบวงจรของรอยัล คลิฟ ที่มีชื่อเสียงในด้านการเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท ตั้งแต่การแข่งขันเทนนิสระดับจูเนียร์และซีเนียร์ ไปจนถึงการแข่งขันสควอชและปิงปอง นอกจากนี้ ฟิตซ์ คลับยังเคยเป็นสถานที่ฝึกซ้อมของนักเทนนิส ATP ชื่อดังหลายท่าน อาทิ คุณภราดร ศรีชาพันธุ์, คุณดนัย อุดมโชค, Nikolay Davydenko, Mikhail Youzhny, Dmitry Tursunov และ Denis Istomin เนื่องจากสนามเทนนิสของฟิตซ์ คลับได้รับการออกแบบให้มีความคล้ายคลึงกับการแข่งขันออสเตรเลียน โอเพ่น ฟิตซ์ คลับได้มีการขยายการบริการเพิ่มเติม โดยมีกีฬาใหม่ๆ ให้ทุกท่านได้สัมผัสประสบการณ์ อาทิ พิคเคิลบอล, ฟุตซอล และบาสเก็ตบอล เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางกีฬาครบวงจรสำหรับนักกีฬาและทุกคนในครอบครัว และยังมีบทบาทสำคัญในการยกระดับภาพลักษณ์ของเมืองพัทยา สู่การเป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำด้านกีฬา ครอบครัว และการดูแลสุขภาพ
