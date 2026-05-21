xs
xsm
sm
md
lg

PUMA และ MANCHESTER CITY เปิดตัวชุดเหย้าใหม่ฤดูกาล 2026/27

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



PUMA แบรนด์กีฬาระดับโลก จับมือกับสโมสรฟุตบอล แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เปิดตัวชุดแข่งขันเหย้าประจำฤดูกาล 2026/27 อย่างเป็นทางการ โดยดีไซน์ใหม่นี้สะท้อนถึงความทะเยอทะยานไม่สิ้นสุดของสโมสรที่เปลี่ยน “สิ่งเหนือความคาดหมาย” ให้กลายเป็นมาตรฐานในทุกฤดูกาล 

เสื้อแข่งใหม่มาในโทนสีฟ้า Sky Blue อันเป็นเอกลักษณ์ของทัพ “เรือใบสีฟ้า” พร้อมลูกเล่นไล่เฉดสีจากฟ้าเข้มบริเวณหัวไหล่ลงสู่ฟ้าอ่อนด้านล่าง เสริมความโดดเด่นด้วยตราสโมสรและโลโก้ผู้สนับสนุนในโทนเมทัลลิกสีเดียวกัน สื่อถึงการเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องของทีมที่ไม่เคยหยุดอยู่กับความสำเร็จเดิมๆ

Maria Kiebacher Director Product Line Management Teamsport Apparel ของ PUMA กล่าวว่า “แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ไม่ใช่สโมสรฟุตบอลธรรมดา และทุกองค์ประกอบของชุดแข่งรวมถึงแคมเปญนี้ก็สะท้อนตัวตนนั้นอย่างชัดเจน โดยการไล่เฉดสีบนเสื้อเปรียบเสมือนเรื่องราวของความทะเยอทะยานและการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมเชื่อว่าแฟนบอลจะต้องหลงรักชุดแข่งใหม่นี้อย่างแน่นอน”

แคมเปญเปิดตัวภายใต้ชื่อ “Not Your Typical City” ถ่ายทอดแนวคิดที่เป็นหัวใจสำคัญของยุคแห่งความยิ่งใหญ่ของสโมสร แม้ทีมจะประสบความสำเร็จมากมาย แต่ความกระหายชัยชนะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ยังมีประตูให้ยิงเพิ่ม สถิติให้ทำลาย และเป้าหมายใหม่ให้ไล่ล่าอยู่เสมอ

วิดีโอเปิดตัวนำโดย Pep Guardiola, Erling Haaland และ Alex Greenwood ที่ร่วมรับสายเกี่ยวกับเหตุการณ์สุดไม่ธรรมดาในแมนเชสเตอร์ ก่อนที่วิดีโอจะพาผู้ชมไปพบกับชุดแข่งใหม่แบบเต็มลุคในบรรยากาศสุดครีเอทีฟที่ไม่เหมือนการเปิดตัวทั่วไป

Serena Gosling Director of Retail, Licensing & Integrated Fan Experience ของสโมสร กล่าวว่า การเปิดตัวชุดเหย้าใหม่ถือเป็นช่วงเวลาที่แฟนบอลทั่วโลกรอคอยในทุกฤดูกาล โดยชุดนี้ยังคงยึดมั่นในเอกลักษณ์ของสโมสรด้วยสีฟ้า City Blue พร้อมเติมกลิ่นอายความทันสมัยเพื่อก้าวสู่ฤดูกาลใหม่อย่างสง่างาม

สำหรับเสื้อเวอร์ชันนักเตะ หรือ Authentic Jersey ผลิตจากผ้า ULTRAWEAVE ของ PUMA ซึ่งมีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ ช่วยให้เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัว พร้อมเทคโนโลยี dryCELL และ ThermoAdapt ที่ช่วย ระบายเหงื่อและควบคุมอุณหภูมิร่างกายตลอดการแข่งขัน

ขณะที่เวอร์ชันแฟนบอลหรือ Replica Jersey ยังคงถ่ายทอดดีไซน์เดียวกับชุดแข่งในสนาม แต่ปรับให้เหมาะกับการสวมใส่ในชีวิตประจำวัน โดยใช้เทคโนโลยี RE:FIBRE ซึ่งประกอบด้วยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลจากเศษสิ่งทอถึง 95% ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนควบคู่ไปกับประสิทธิภาพของ PUMA

ชุดเหย้าของสโมสรฟุตบอล แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ฤดูกาล 2026/27 จะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม นี้ ทางร้าน PUMA Store, PUMA.com, ARI Football, Supersports และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการทั่วโลก โดยทัพ “เรือใบสีฟ้า” มีแผนเตรียมใส่ลงแข่งขันในการลงเตะนัดสุดท้ายศึก “พรีเมียร์ลีก” ฤดูกาลนี้ กับ แอสตัน วิลล่า วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคมนี้ เวลา 22.00 น.










PUMA และ MANCHESTER CITY เปิดตัวชุดเหย้าใหม่ฤดูกาล 2026/27
PUMA และ MANCHESTER CITY เปิดตัวชุดเหย้าใหม่ฤดูกาล 2026/27
PUMA และ MANCHESTER CITY เปิดตัวชุดเหย้าใหม่ฤดูกาล 2026/27
PUMA และ MANCHESTER CITY เปิดตัวชุดเหย้าใหม่ฤดูกาล 2026/27
PUMA และ MANCHESTER CITY เปิดตัวชุดเหย้าใหม่ฤดูกาล 2026/27
+1