PUMA และ MANCHESTER CITY เปิดตัวชุดเหย้าใหม่ฤดูกาล 2026/27

PUMA แบรนด์กีฬาระดับโลก จับมือกับสโมสรฟุตบอล แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เปิดตัวชุดแข่งขันเหย้าประจำฤดูกาล 2026/27 อย่างเป็นทางการ โดยดีไซน์ใหม่นี้สะท้อนถึงความทะเยอทะยานไม่สิ้นสุดของสโมสรที่เปลี่ยน “สิ่งเหนือความคาดหมาย” ให้กลายเป็นมาตรฐานในทุกฤดูกาล
เสื้อแข่งใหม่มาในโทนสีฟ้า Sky Blue อันเป็นเอกลักษณ์ของทัพ “เรือใบสีฟ้า” พร้อมลูกเล่นไล่เฉดสีจากฟ้าเข้มบริเวณหัวไหล่ลงสู่ฟ้าอ่อนด้านล่าง เสริมความโดดเด่นด้วยตราสโมสรและโลโก้ผู้สนับสนุนในโทนเมทัลลิกสีเดียวกัน สื่อถึงการเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องของทีมที่ไม่เคยหยุดอยู่กับความสำเร็จเดิมๆ
Maria Kiebacher Director Product Line Management Teamsport Apparel ของ PUMA กล่าวว่า “แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ไม่ใช่สโมสรฟุตบอลธรรมดา และทุกองค์ประกอบของชุดแข่งรวมถึงแคมเปญนี้ก็สะท้อนตัวตนนั้นอย่างชัดเจน โดยการไล่เฉดสีบนเสื้อเปรียบเสมือนเรื่องราวของความทะเยอทะยานและการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมเชื่อว่าแฟนบอลจะต้องหลงรักชุดแข่งใหม่นี้อย่างแน่นอน”
แคมเปญเปิดตัวภายใต้ชื่อ “Not Your Typical City” ถ่ายทอดแนวคิดที่เป็นหัวใจสำคัญของยุคแห่งความยิ่งใหญ่ของสโมสร แม้ทีมจะประสบความสำเร็จมากมาย แต่ความกระหายชัยชนะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ยังมีประตูให้ยิงเพิ่ม สถิติให้ทำลาย และเป้าหมายใหม่ให้ไล่ล่าอยู่เสมอ
วิดีโอเปิดตัวนำโดย Pep Guardiola, Erling Haaland และ Alex Greenwood ที่ร่วมรับสายเกี่ยวกับเหตุการณ์สุดไม่ธรรมดาในแมนเชสเตอร์ ก่อนที่วิดีโอจะพาผู้ชมไปพบกับชุดแข่งใหม่แบบเต็มลุคในบรรยากาศสุดครีเอทีฟที่ไม่เหมือนการเปิดตัวทั่วไป
Serena Gosling Director of Retail, Licensing & Integrated Fan Experience ของสโมสร กล่าวว่า การเปิดตัวชุดเหย้าใหม่ถือเป็นช่วงเวลาที่แฟนบอลทั่วโลกรอคอยในทุกฤดูกาล โดยชุดนี้ยังคงยึดมั่นในเอกลักษณ์ของสโมสรด้วยสีฟ้า City Blue พร้อมเติมกลิ่นอายความทันสมัยเพื่อก้าวสู่ฤดูกาลใหม่อย่างสง่างาม
สำหรับเสื้อเวอร์ชันนักเตะ หรือ Authentic Jersey ผลิตจากผ้า ULTRAWEAVE ของ PUMA ซึ่งมีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ ช่วยให้เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัว พร้อมเทคโนโลยี dryCELL และ ThermoAdapt ที่ช่วย ระบายเหงื่อและควบคุมอุณหภูมิร่างกายตลอดการแข่งขัน
ขณะที่เวอร์ชันแฟนบอลหรือ Replica Jersey ยังคงถ่ายทอดดีไซน์เดียวกับชุดแข่งในสนาม แต่ปรับให้เหมาะกับการสวมใส่ในชีวิตประจำวัน โดยใช้เทคโนโลยี RE:FIBRE ซึ่งประกอบด้วยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลจากเศษสิ่งทอถึง 95% ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนควบคู่ไปกับประสิทธิภาพของ PUMA
ชุดเหย้าของสโมสรฟุตบอล แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ฤดูกาล 2026/27 จะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม นี้ ทางร้าน PUMA Store, PUMA.com, ARI Football, Supersports และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการทั่วโลก โดยทัพ “เรือใบสีฟ้า” มีแผนเตรียมใส่ลงแข่งขันในการลงเตะนัดสุดท้ายศึก “พรีเมียร์ลีก” ฤดูกาลนี้ กับ แอสตัน วิลล่า วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคมนี้ เวลา 22.00 น.