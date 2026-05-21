แคนชัย ปะทะ น้ำตาเดือด คู่เอก ศึกเพชรยินดี

แคนชัย พันดักษ์รัตนบุรี ต่อน้ำหนักดวล น้ำตาเดือด เกียรติฉัตรชัย ในศึกเพชรยินดีพฤหัสบดีนี้
การแข่งขันมวยไทยรายการศึกเพชรยินดี ประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2569 ส่งตรงจากเวทีราชดำเนิน ไฮไลต์ที่แฟนหมัดมวยต้องจับตามองคือการโคจรมาปะทะกันระหว่าง แคนชัย พันดักษ์รัตนบุรี และ น้ำตาเดือด เกียรติฉัตรชัย โดยไฟต์นี้ฝ่ายแดงอย่างแคนชัยต้องแบกน้ำหนักต่อให้ 1 ปอนด์ ชกกันในพิกัด 125 ต่อ 126 ปอนด์
เจาะลึกความพร้อมมุมแดง แคนชัย พันดักษ์รัตนบุรี ยอดมวยดาวรุ่งวัย 16 ปีจากศรีสะเกษ พกพาส่วนสูง 169 เซนติเมตรและประสบการณ์บนสังเวียนกว่า 80 ไฟต์ แคนชัยเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือจัดจ้าน อาวุธครบเครื่อง โดดเด่นทั้งการดักเตะวงนอกและไล่แขนปล้ำตีวงในด้วยไอคิวหมัดมวยที่เหนือชั้น แม้ฟอร์มสามไฟต์หลังสุดจะสะดุดพ่ายคะแนนไปสองครั้ง แต่ก็มีช็อตเด็ดโชว์ฟอร์มดุทะลวงคู่ชนะน็อกยกสี่มาแล้ว
ข้ามมาดูฝั่งมุมน้ำเงิน น้ำตาเดือด เกียรติฉัตรชัย นักชกจอมบู๊จากกำแพงเพชร ได้เปรียบเรื่องรูปร่างที่สูงยาวพร้อมทีเด็ดเข่าแหลมแทงเจ็บ สไตล์การชกเป็นมวยขวาเดินหน้าท้าชน เปิดเกมสาดแข้งและขวางหน้าดันแทงอย่างดุดัน แม้เหลี่ยมมวยอาจเป็นรองแต่ทดแทนด้วยพละกำลังและหัวใจที่เกินร้อย โดยผลงานสามไฟต์หลังสุดถือว่าร้อนแรง เก็บชัยชนะมาได้ถึงสองครั้งก่อนจะมาพลาดท่าพ่ายคะแนนในไฟต์ล่าสุด
สำหรับรูปเกมบนผืนผ้าใบ คาดการณ์ว่านี่คือการวัดคมระหว่างมวยฝีมือและมวยพละกำลังอย่างแท้จริง แคนชัยต้องงัดความเก๋ามาดักสาดแข้งซ้ายทำลายจังหวะ ไม่เปิดโอกาสให้คู่ชกเข้าประชิดตัว ขณะที่น้ำตาเดือดซึ่งได้เปรียบทั้งน้ำหนักและรูปร่าง จะต้องเดินบดเบียดติดตัวเพื่อคว้าคอขย่มเข่าให้ได้ จุดชี้ชะตาของไฟต์นี้อยู่ที่ยกท้าย หากแคนชัยทนแรงเสียดทานจากการเดินชนและสลัดวงในคุมจังหวะของตัวเองไว้ได้ ก็มีโอกาสสูงที่จะคว้าชัยชนะไปครอง
คอมวยห้ามพลาด สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึกเพชรยินดีนัดดวลเดือดนี้ได้ทางช่อง True Visions NOW ตั้งแต่เวลา 18.00 เป็นต้นไป
