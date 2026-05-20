อุ่นใจหายห่วง! “เฟรดดี” สบายใจได้ “โจนาธาน" ช่วยวางแผนบู๊เดือด “ยูนิส”

“เฟรดดี แฮ็กเกอร์ตี” กำปั้นใจเด็ด วัย 21 ปี จากอังกฤษ เผยว่าการได้ “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง รุ่นแบนตัมเวต พี่ชายสุดที่รักรับบทเป็นพี่เลี้ยงที่มุม ทำให้เขารู้สึกมั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะ “ยูนิส อานาน” คู่ชกวัย 18 ปี ลูกครึ่งฝรั่งเศส-ไทย แบบไม่ครบยกในการสู้กันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) ในรายการ The Inner Circle ที่จะระเบิดความมันขึ้น ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 22 พ.ค. นี้ ถ่ายทอดสดเฉพาะสมาชิกทาง Live.ONEFC.com ตั้งแต่เวลา 18.30 – 20.30 น.
แม้ “เฟรดดี” จะรู้ว่าไม่ใช่งานง่ายในการต้องพบกับ “ยูนิส” ที่เป็นถึงแชมป์โลก WBC มวยไทย รุ่นซูเปอร์ฟลายเวต อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ แต่เพราะการได้พี่ชายดีกรีแชมป์โลก ONE อย่าง “โจนาธาน” คอยช่วยวางแผนและแก้เกมให้แบบทันท่วงทีที่ข้างเวที ทำให้เจ้าตัวมั่นใจว่าจะสามารถคว้าชัยไปครองได้
“ระหว่างแข่งขัน ไม่ว่าผมกำลังเป็นฝ่ายเพลี่ยงพล้ำหรือได้เปรียบ โจนาธาน รู้ว่าควรต้องจัดการสถานการณ์อย่างไร เพราะเขาเคยผ่านจุดนั้นมาหมดแล้ว ประสบการณ์ของเขาจะช่วยผมได้มากครับ”
“อีกอย่าง เขาเป็นทั้งแรงบันดาลใจและแรงผลักดันให้ผมอยากพัฒนาตัวเอง เพราะผมรู้ว่าเขาประสบความสำเร็จมามากแค่ไหน ผมยอมรับว่าเป็นมาตรฐานที่สูงมาก แต่ก็ยิ่งทำให้ผมอยากพิสูจน์ตัวเอง และทำให้ความสำเร็จของผมเป็นที่ประจักษ์ครับ”
นอกจากนี้ “เฟรดดี” ยังการันตีว่าการกลับมาครั้งนี้ เขาพร้อมสไตล์การชกในเวอร์ชันใหม่ที่สุขุมขึ้นกว่าเดิม พร้อมแฝงด้วยลูกดุดันที่เตรียมมาเพื่อปิดเกม “ยูนิส” ให้ได้อย่างเด็ดขาด
“ผมตื่นเต้นมากที่จะได้กลับมาโชว์ผลงานสวย ๆ อีกครั้ง ผมจะชกแบบใช้สมอง ค่อย ๆ แกะเกมเขาไปเรื่อย ๆ ยกแรกคงเป็นการหยั่งเชิงเพื่อหาระยะที่ลงตัวและจับจังหวะให้ได้”
“จากนั้นในยก 2 ผมจะเริ่มเร่งเกมขึ้นเพื่อหาจังหวะปิดเกม มั่นใจว่าพลังหมัดของผมจะสามารถน็อกเขาได้ ส่วนจะเป็นซ้ายหรือขวาต้องรอดู อีกอย่าง ผมคิดว่าเขาไม่มีลูกอึดและใจสู้พอที่จะเปิดเกมเดือดลากยาวกับผมได้ ถ้าพูดตามตรง เขาน่าจะกลัวโดนอาวุธครับ”