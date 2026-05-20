ขอถอนแค้น! “อับดุลลา” มั่นใจฟอร์มแรงสุดในรุ่น จี้ “แรมโบ้เล็ก” รีแมตช์

“อับดุลลา ดายาคาเอฟ” จอมบู๊หมัดอันตราย วัย 24 ปี จากรัสเซีย มั่นใจว่าตนฟอร์มฮอตสุดในรุ่นแบนตัมเวต ณ ชั่วโมงนี้ หลังโค่นนักชกระดับยอดฝีมือ “ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง รุ่นฟลายเวต วัย 30 ปี จากบุรีรัมย์ ในรายการ The Inner Circle เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 15 พ.ค. ที่ผ่านมา พร้อมเดินหน้าขอท้าชิงบัลลังก์จาก “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” ทันทีในครั้งต่อไป
ไฟต์นี้ “อับดุลลา” ฝ่าดรามาหนักเรื่องทำน้ำหนักไม่ได้ตามพิกัดรุ่นแบนตัมเวต โดยกดหมัดเรียบนับในยกแรก ก่อนเบียดเอาชนะ “ซุปเปอร์เล็ก” ที่แบกพิกัดสู้ถึง 5 ปอนด์ ไปได้ด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์ (2 ต่อ 1 เสียง) ช่วยเรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้อีกครั้ง
“สำหรับผม ชัยชนะเหนือ ซุปเปอร์เล็ก มีเป้าหมายเดียวคือ การก้าวขึ้นไปชิงแชมป์โลก เพราะในบรรดานักชกระดับท็อปตอนนี้ มีแค่ผมคนเดียวที่ฟอร์มกำลังดี ขณะที่ โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี และ ฟิลิปเป โลโบ ต่างก็เพิ่งแพ้มาในกติกามวยไทย ตอนนี้ แรมโบ้เล็ก เป็นแชมป์อยู่ ผมต้องการเปิดศึกกับเขา ผมสัญญาว่าไฟต์หน้าจะทำน้ำหนักให้ผ่านและทำหน้าที่อย่างมืออาชีพแน่นอนครับ”
โดย “อับดุลลา” เชื่อมั่นว่า หากได้แก้มือกับ “แรมโบ้เล็ก” จริง บทสรุปของเกมจะไม่มีทางจบแบบเดิมอย่างแน่นอน โดยตนพร้อมถอนแค้น และก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต คนใหม่ตามที่ตั้งใจ
“ผมมั่นใจมากว่าถ้าได้รีแมตช์กับ แรมโบ้เล็ก อีกครั้งจะเป็นฝ่ายชนะแน่นอน ไฟต์ก่อนผมคุมเกมได้ดีในสองยกแรก แต่พลาดโดนอาวุธเต็ม ๆ แค่ครั้งเดียวในยกสาม ไฟต์หน้าผมจะไม่พลาดแบบนั้นอีกครับ”
“ทุกคนเตรียมตัวไว้ให้ดี ผมกำลังจะไปล่าบัลลังก์ และฝากถึง แรมโบ้เล็ก ด้วย ผมอยากเจอคุณมาก ช่วยตอบรับไฟต์นี้ด้วย เพราะผมจะกลับไปทวงแค้น และกระชากเข็มขัดแชมป์โลกเส้นนั้นมาเป็นของผมให้ได้”