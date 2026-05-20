“พิ้งค์-เมย์” เข้า 16 คน แบดมินตันมาเลเซีย มาสเตอร์ส

ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 500 รายการ มาเลเซีย มาสเตอร์ส 2026 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันพุธที่ 20 พ.ค. 69 เป็นการแข่งขันในรอบแรก ซึ่งนักกีฬาไทยลงทำการแข่งขันหลายคน
ประเภทหญิงเดี่ยว "น้องพิ้งค์" พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ มือ 27 ของโลก ที่สัปดาห์ก่อนเข้ารอบรองฯศึกไทยแลนด์โอเพ่น 2026 โชว์ฟอร์มเฉียบต่อเนื่อง ผ่านเข้ารอบ 16 คนสุดท้าย หลังตบเอาชนะ แทนวี่ ชาร์มา มือ 36 โลก จากอินเดีย 2-0 เกม 21-10, 21-19
ด้าน รัชนก อินทนนท์ มือ 7 ของโลก เข้ารอบ 16 คนเช่นกัน หลังเอาชนะ นิ กาเดก ดินดา อมาตยา ประติวี จากอินโดนีเซีย มือ 79 ของโลก 2-0 เกม 21-16, 21-16
ส่วน "ครีม" บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ มือ 18 ของโลก พลาดท่าพ่าย โก๊ะ จินเว่ย มือ 55 ของโลก จากมาเลเซีย ไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เกม 6-21, 21-16, 10-21
ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก "อิคคิว" พณิชพล ธีระรัตน์สกุล มือ 28 โลก ตบเอาชนะ ยู แทบิน มือ 71 ของโลก จากเกาหลีใต้ 2-0 เกม 23-21, 21-12
ส่วนประเภทคู่ผสม "บาส" เดชาพล กับ "เฟม" ศุภิสรา คู่มือ 3 ของโลก และคู่มือ 1 ของรายการ ถอนตัวระหว่างแมตช์ที่พบกับ "โอโม่" พรรคพล กับ "ปอป้อ" ทรัพย์สิรี ในเกมแรก ซึ่ง “บาส-เฟม” นำอยู่ 11-5