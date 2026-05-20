ทีมพุมเซ่ไทยคว้า 2 ทอง 2 เงินส่งท้ายศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026

ทีมพุมเซ่ไทย ทำผลงานยอดเยี่ยม คว้า 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ในศึกเทควันโดพุมเซชิงแชมป์เอเชีย 2026 เมื่อ 20 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยประเภทพุ่มเซ่ทีมชาย ที่มีนักกีฬาจาก 9 ชาติ ทีมไทยแชมป์เก่า ประกอบ ณัฏฐชัย สุทา, ธนา เขียวลายเลิศ และ สิปปกร เวชกรปฏิวงศ์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ พบ ทีมไต้หวัน ซึ่งในรอบชิงชนะเลิศ ทีมไทย ร่ายรำได้อย่างยอดเยี่ยม ทำคะแนนได้ 8.970 คะแนน เอาชนะ ไต้หวันที่ทำได้ 8.890 คว้าเหรียญทองป้องกันแชมป์ได้สำเร็จ
ด้านอีก 1 เหรียญทองได้จาก ฟรีสไตล์ทีมผสม ที่มี รัชพล ใยบัว, สุวพิชญ์ สิริสินรุ่งเรือง, อัจฉริยะ เกิดแก้ว, สาริศา ไทยทองหลาง, ศศิภา ชูผล และ วัชรกุล ลิ้มจิตรกร ที่โชว์ผาดโผนและเตะไม้ทำคะแนน ไดั 8.720 คะแนน คว้าเหรียญทองที่ 2 ให้ทีมพุมเซไทย
ส่วน 2 เหรียญเงิน ได้จากพุมเซ่ทีมหญิง มี 9 ชาติส่งแข่งขัน ทีมไทยประกอบด้วย ชลกร ชยวัฑโฒ, ชุติกาญจน์ ลาภนิตยพันธ์ และ รัชฎาวัลย์ ตะเพียนทอง ทำผลงานดีเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้เช่นกัน แต่ทำคะแนนแพั ทีมไต้หวัน ด้วยคะแนน 8.850 ต่อ 8.930 ได้เหรียญเงิน ส่วนอีก 1 เหรียญเงิน ได้จาก ฟรีสไตล์คู่ผสม ที่มี นาวิน ปินฑะสูตร จับคู่ ฐิตารีย์ แก้วโอฬารวสุ
สรุปผลงานพุมเซ่ไทยในชิงแชมป์เอเชีย ครั้งนี้ ทำผลงานคว้า 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง เท่ากับที่เวียดนาม เมื่อ 2 ปีแล้ว ได้ถ้วยรวมอันดับ 2 และลี นา ยอน ได้รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม โดยโค้ชลี เผยว่า เป้าหมายต่อไปก็ขอไปลุ้นแชมป์โลก ที่เกาหลีใต้ ที่จะแข่งขันในเดือนกันยายน