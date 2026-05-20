“มายด์” รับยิ่งกว่าฝันคว้าแชมป์โลก วอนผู้ใหญ่ปลดสนุกเกอร์พ้นพนัน

“มายด์ สากล” ปัณชญา จันทร์น้อย นักสอยคิวสาวไทยวัย 18 ปี เจ้าของแชมป์สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลกคนล่าสุด ควบแชมป์สนุกเกอร์เยาวชนหญิงชิงแชมป์โลก 2 สมัยหลังสุด เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี "บิ๊กฮง" สุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ครอบครัว แฟนคลับ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
ทั้งนี้ มายด์ สากล เป็นนักสอยคิวหญิงไทยคนที่ 3 ที่ก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์โลก ต่อจาก “มิ้งค์ สระบุรี” ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย มือ 3 ของโลกในปัจจุบัน และ “ใบพัด ศรีราชา” ศิริภาพร นวนทะคำจัน และเป็นนักสนุกเกอร์หญิงคนแรกของโลก ที่ได้แชมป์รุ่นใหญ่และรุ่นเยาวชนพร้อมกันในปีเดียว
การคว้าแชมป์โลกครั้งนี้ทำให้มายด์ สากล ได้สิทธิ์ไปเล่นอาชีพ 2 ฤดูกาล พร้อมได้สิทธิ์เล่นรายการ แชมเปี้ยน ออฟ แชมเปี้ยนส์ 2026 และได้รับเงินรางวัลแชมป์อีก 13,000 ปอนด์ หรือประมาณ 559,000 บาท
“มายด์ สากล” ปัณชญา จันทร์น้อย กล่าวว่า ก่อนเดินทางไปไม่มีความคิดเลยว่าจะได้แชมป์โลกรุ่นใหญ่ แค่อยากไปเล่นให้สนุก อยากทำให้ดีที่สุด การเอาชนะ ไป๋ ยู่ หลู แชมป์เก่าชาวจีน ได้ตั้งแต่รอบก่อนรองชนะเลิศ เพราะไม่มีอะไรจะเสีย ตัวเองเป็นรองอยู่แล้ว แค่เล่นตามศักยภาพของตัวเอง ยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นแชมป์โลก เกินกว่าที่ฝันเอาไว้ เพราะอายุแค่ 18 ปี ส่วนการจะได้ไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกนั้น เป็นฝันของใครหลายๆ คนที่เล่นกีฬานี้ ซึ่งก็เร็วมากสำหรับตัวเอง จะพยายามฝึกซ้อม เพื่อทำผลงานที่ดีให้ได้
"ขอบคุณอาชาดาที่สนับสนุนให้ได้ไปแข่งขันรายการชิงแชมป์โลก สปอนเซอร์ทุกคน โค้ชทุกคนที่ดูแล รวมทั้งพี่ใบพัด ศรีราชา ที่ให้คำแนะนำ คอยสอนทุกอย่าง ขอบคุณแฟนคลับ ชาวไทยทุกคน ที่ช่วยเชียร์ ให้กำลังใจนักกีฬาไทยทุกคน จนประสบความสำเร็จ ขอบคุณพ่อแม่และครอบครัว ที่ไม่เคยกดดันในการแข่งขัน ให้กำลังใจอย่างเต็มที่ ปีหน้าจะเอาแชมป์สมัยที่ 2 มาฝากคนไทยให้ได้" นักสอยคิวแชมป์โลกหญิงกล่าว
แชมป์โลกสาวไทยกล่าวอีกว่า จากการที่ไปแข่งขันในประเทศจีน ทำให้เห็นว่ามีการสนับสนุนกีฬาสนุกเกอร์อย่างมาก อยากฝากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยผลักดันให้สนุกเกอร์พ้นจากการเป็นกีฬาการพนันด้วย
นายสุนทร กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับมายด์ที่ได้มาถึง 2 แชมป์ในครั้งเดียวกัน การฝึกซ้อมก็ทำสถิติได้ดีมาก ทำเซ็นจูรี่เบรกได้ทุกวัน ในการแข่งขันที่ประเทศจีน ก็ทำได้ 2 ครั้ง ถึงขั้นว่า มร.เจสัน เฟอร์กูสัน ประธานสหพันธ์บอลเลียดโลก เอ่ยปากชมกับผลงาน หลังจากนี้ไปมายด์จะไปแข่งขันศึกอาชีพ 2 ปี ค่าใช้จ่าย 2 ล้านบาทต่อปี ซึ่งยังขาดงบประมาณอยู่ ขอฝากผู้ใหญ่ทุกคนให้การสนับสนุน โดยเฉพาะนายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี ซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกันกับมายด์
นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดฯ กล่าวอีกว่า ในเรื่องที่กีฬาสนุกเกอร์ยังติดอยู่ในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ตัวเองร่วมกับหลายๆ คน ช่วยกันผลักดันให้สนุกเกอร์ออกจาก พ.ร.บ.ฉบับนี้ มากว่า 20 ปีแล้ว ซึ่งได้สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสนุกเกอร์เป็นกีฬาที่แพร่หลายไปทั่วโลก มีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่สนุกเกอร์ยังเป็นกีฬาพนันอยู่ อยากฝากให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่มีอำนาจในการพิจารณาเรื่องนี้ ช่วยปลดล็อกให้กีฬาสนุกเกอร์ด้วย